Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Текстовая трансляция матча «Арсенал» – «Челси» – на «Бомбардире»

    Текстовая трансляция матча «Арсенал» – «Челси» – на «Бомбардире»

    «Арсенал» и «Челси» открывают футбольный сезон в Англии. Команды руководимые Жозе Моуринью ни разу не проигрывали «Арсеналу» Арсена Венгера (а таких встреч набралось уже тринадцать), что не может не задевать французского наставника «канониров». Сегодня у «Арсенала» есть возможность не только выиграть Суперкубок, но и прервать серию неудачных матчей против самого принципиального соперника.


    «Бомбардир» вместе с вами будет следить за событиями матча и проведет текстовую трансляцию встречи «Арсенал» – «Челси». Начало матча в 17:00. Комментатор – Ерофеев Андрей
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 11:32
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    k1llerS_Pro
    1438504481
    Будет интересный матч))
    Ответить
    Portugal_fan7
    1438504559
    Шансы 50 на 50, хотя говорят, что Арсенал сильнее, но посмотрим Моуриньо вряд ли намерен уступать Венгеру.
    Ответить
    batik7_real_madrid_
    1438505330
    Надеемся на мощный матч, с голами , с интригой , с борьбой.
    Ответить
    alexov222
    1438505366
    текстовая? это прорыв...только кому это надо?)
    Ответить
    cfc.kz
    1438506183
    Неплохо было бы к анонсу добавить видео превью матча ;)
    Ответить
    DesperaDoDosya
    1438507923
    Арсенал победит
    Ответить
    VladKK
    1438518502
    Первый гол - Диего Коста
    Ответить
    s_u_a_r_e_z__(9)
    1438523852
    удачи жоз мовра и челси
    Ответить
    Mr Siberian
    1438629239
    С победой нас!)
    Ответить
    ologreds
    1694997494
    numo437524
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+