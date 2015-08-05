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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Материалы

Арсенал - Челси

02.08.2015, Воскресенье, 17:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: Спорт 1 Суперкубок Англии Арсенал - Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
34 тур
26 апреля, воскресенье 18:00 Арсенал 0:0 Челси
7 тур
5 октября, воскресенье 17:20 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 16:45 Челси 6:0 Арсенал
17 тур
23 декабря, понедельник 23:59 Арсенал 0:0 Челси
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
4 раунд
29 октября, вторник 23:45 Арсенал 0:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
20 января, воскресенье 17:30 Челси 2:1 Арсенал
6 тур
29 сентября, суббота 15:45 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 15:45 Арсенал 0:0 Челси
10 тур
29 октября, суббота 15:45 Челси 3:5 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
27 декабря, понедельник 23:00 Арсенал 3:1 Челси
7 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
14 тур
29 ноября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Арсенал 1:4 Челси
15 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Челси 1:2 Арсенал
Англия. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
18 апреля, суббота 20:15 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Челси 2:1 Арсенал
17 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Челси
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    Рейтинг: +348

    343443 3 августа 2015, 21:42

    н

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    Рейтинг: +13

    VanVilder8 3 августа 2015, 11:48

    только я заметил, что челси провел 4 замены?))

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    Рейтинг: +99

    Костя-ФК Барселона 3 августа 2015, 09:04

    belyh.kos@yandex.ru

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    Рейтинг: +10

    Stepanoff 3 августа 2015, 02:55

    Почему не отображаются коменты?

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    Рейтинг: +11

    Vasiliy_Tyapko 2 августа 2015, 23:28

    Арсенал в форме, в этом году они точно смогут побороться за чемпионство

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    Рейтинг: +11

    я_самый_клутой 2 августа 2015, 23:20

    лол

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    Рейтинг: +99

    Костя-ФК Барселона 2 августа 2015, 22:39

    Бомбардир, со мной вообще свяжутся по поводу выйгранной мною футболкой Челси?

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    Рейтинг: +99

    Костя-ФК Барселона > Костя-ФК Барселона 2 августа 2015, 23:29

    Почему я не могу удалить этот комментарий?

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    Рейтинг: +3

    daf105 2 августа 2015, 22:29

    ура

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    Рейтинг: +99

    Костя-ФК Барселона 2 августа 2015, 20:03

    Мой e-mail - belyh.kos@yandex.ru

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    Рейтинг: +26

    GINSTOP 2 августа 2015, 19:29

    С победой канониры )))

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