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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 02 августа 2015
Арсенал
02.08.2015, воскресенье, 17:00
Суперкубок Англии
1 : 0
Завершен
Челси
24'
А. Окслэд-Чемберлен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Челси
82'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Терри
Замена
К. Гиббс
️️️️
М. Озил
82'
Замена
М. Артета
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
77'
70'
Замена
К. Зума
️️️️
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Ф. Коклен
68'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Уолкотт
66'
65'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
54'
Замена
Оскар
️️️️
Рамирес
46'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Л. Реми
ГОЛ! 1:0!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Т. Уолкотт
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Рамирес
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Чех
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
2
Бельерин
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Озил
32
Уолкотт
4-2-2-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
18
Матич
7
Рамирес
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
14
Реми
10
Озил
3
Гиббс
3
Гиббс
10
Озил
21
Окслэд-Чемберлен
8
Артета
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
9
Жиру
9
Жиру
32
Уолкотт
3
Аспиликуэта
4
Зума
4
Зума
3
Аспиликуэта
7
Рамирес
8
Оскар
8
Оскар
7
Рамирес
26
Терри
11
Мозес
11
Мозес
26
Терри
14
Реми
9
Фалькао
9
Фалькао
14
Реми
Остались в запасе
Арсенал
Челси
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
7
Хуан Куадрадо
ПП
31
Асмир Бегович
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
31
Асмир Бегович
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Арсенал - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Спорт 1
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