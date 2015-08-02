Моуринью: «Проиграла лучшая команда»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал исход воскресного матча за Суперкубок Англии против «Арсенала» (0:1), сообщает ВВС.
«Лучший клуб уступил. Мы были более инициативными, контролировали мяч и игру. Забить три гола было сложно потому, что соперник стоял возле своих ворот. «Арсенал» защищался едва ли не всей командой. Поздравляю его, что он играл организованно у «рамки». Видимо, в этом году будет очень тяжелая борьба за титул в АПЛ. Наши конкуренты тратят много денег на усиление, чего нельзя сказать о «Челси». У нас есть только пять защитников — этого мало», – сказал португалец.
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