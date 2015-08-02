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    Моуринью: «Проиграла лучшая команда»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал исход воскресного матча за Суперкубок Англии против «Арсенала» (0:1), сообщает ВВС.
    «Лучший клуб уступил. Мы были более инициативными, контролировали мяч и игру. Забить три гола было сложно потому, что соперник стоял возле своих ворот. «Арсенал» защищался едва ли не всей командой. Поздравляю его, что он играл организованно у «рамки». Видимо, в этом году будет очень тяжелая борьба за титул в АПЛ. Наши конкуренты тратят много денег на усиление, чего нельзя сказать о «Челси». У нас есть только пять защитников — этого мало», – сказал португалец.

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    Источник: BBC

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    02.08.2015 20:22
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    Комментарии (62)
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    Garri98
    1438545635
    "Иногда вы говорите, что скучна команда, которая забивает столько, сколько забиваем мы, но вы не считаете скучной команду, которая 70% времени владеет мячом и не может выиграть" - Маур. А не скучно остаться без трофея? Все видели как вы играли твой бред ни о чём не говорит. Прошло время 1-9-1. Арсенал сыграл очень грамотно.
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    Barcelonec003
    1438546417
    Выкрутился......
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    Barcelonec003
    1438546465
    Игра забудется,а результат останется...
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    el rubio
    1438548130
    самоуверенный моур.люблю его интервью.
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    Belars
    1438551991
    И это еще Санчес с Уилшером балду гоняют
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    Belars
    1438563883
    Отдыхает пока после Копа Америка
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    k1llerS_Pro
    1438577116
    Ну надо же как то отмазаться от СОВСЕМ ЗАСЛУЖЕННОГО поражения :DDD
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    nahan
    1438580870
    Маур как всегда острословит...
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    Mr Siberian
    1438630053
    Скромняга...
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    ologreds
    1694997492
    numo437574
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