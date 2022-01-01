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Товарищеские матчи. Сборные
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Колумбия
Состав
Состав сборной Колумбии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fcf.com.co/
Тренер:
Нестор Лоренцо
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
12
Варгас К.
Атлас
Вра
37
€ 0.45 млн
17
Мохика Й.
Хетафе
Защ
34
€ 1.5 млн
23
Санчес Д.
Галатасарай
Защ
30
€ 16 млн
3
Лукуми Д.
Ювентус
Защ
28
€ 22 млн
2
Муньос Д.
Ноттингем Форест
Защ
30
€ 22 млн
16
Лерма Ж.
Кристал Пэлас
Пол
31
€ 6 млн
14
Пуэрта Г.
Олимпиакос
Пол
23
€ 10 млн
10
Родригес Х.
Миннесота Юнайтед
Пол
35
€ 1.5 млн
7
Диас Л.
Бавария
Нап
29
€ 70 млн
11
Ариас Д.
Палмейрас
Нап
28
€ 15 млн
25
Суарес Л.
Спортинг
Нап
28
€ 30 млн
1
Оспина Д.
Атлетико Насьональ
Вра
38
€ 0.1 млн
24
Монтеро А.
Бока Хуниорс
Вра
31
€ 2.5 млн
22
Машадо Д.
Нант
Защ
33
€ 1.8 млн
18
Дитта В.
Крус Асуль
Защ
28
€ 5.5 млн
20
Кинтеро Х.
Индепендьенте
Защ
31
€ 0.2 млн
13
Мина Й.
Кальяри
Защ
31
€ 2.5 млн
4
Ариас С.
Индепендьенте
Защ
34
€ 1.2 млн
5
Кастаньо К.
Атлетико Минейро
Пол
25
€ 5 млн
6
Риос Р.
Аль-Иттихад
Пол
26
€ 25 млн
15
Портилья Х.
Атлетико Паранаэнсе
Пол
27
€ 5 млн
8
Карраскаль Х.
Фламенго
Пол
28
€ 13 млн
21
Кампас Х.
Росарио Сентраль
Пол
26
€ 5.5 млн
26
Гомес К.
Васко да Гама
Нап
23
€ 11 млн
9
Кордоба Д.
Краснодар
Нап
33
€ 10 млн
19
Эрнандес К.
Бетис
Нап
27
€ 18 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 6
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