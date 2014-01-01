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Товарищеские матчи. Сборные
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Колумбия
Результаты
Результаты сборной Колумбии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fcf.com.co/
Тренер:
Нестор Лоренцо
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Результаты
Расписание
Таблица
Чемпионат мира. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Кубок Америки. 2024
Товарищеские матчи. Сборные. 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2023
Товарищеские матчи. Сборные. 2022
Кубок Америки. 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 2021/2022
Кубок Америки. Групповой этап 2019
Товарищеские матчи. Сборные. 2019
Чемпионат мира. Групповой этап 2018
Товарищеские матчи. Сборные. 2018
Товарищеские матчи. Сборные. 2017
Кубок Америки. Групповой этап 2016
Товарищеские матчи. Сборные. 2016
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 2016/2017
Кубок Америки. Групповой этап 2015
Товарищеские матчи. Сборные. 2015
Чемпионат мира. 2014
Товарищеские матчи. Сборные. 2014
Товарищеские матчи. Сборные. 2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2012
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка. 2012/2013
Кубок Америки. 2011
Товарищеские матчи. Сборные. 2011
Товарищеские матчи. Сборные. 2010
07.07 | 23:00
Швейцария
0 : 0
Колумбия
04.07 | 04:30
Колумбия
1 : 0
Гана
28.06 | 02:30
Колумбия
0 : 0
Португалия
24.06 | 05:00
Колумбия
1 : 0
ДР Конго
18.06 | 05:00
Узбекистан
1 : 3
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