Турниры:
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
|18 тур
|30 марта, среда
|02:30
|Венесуэла
|0:1
|Колумбия
|17 тур
|25 марта, пятница
|02:30
|Колумбия
|3:0
|Боливия
|16 тур
|2 февраля, среда
|02:30
|Аргентина
|1:0
|Колумбия
|15 тур
|29 января, суббота
|00:00
|Колумбия
|0:1
|Перу
|14 тур
|17 ноября, среда
|02:00
|Колумбия
|0:0
|Парагвай
|13 тур
|12 ноября, пятница
|03:30
|Бразилия
|1:0
|Колумбия
|12 тур
|15 октября, пятница
|00:00
|Колумбия
|0:0
|Эквадор
|5 тур
|11 октября, понедельник
|00:00
|Колумбия
|0:0
|Бразилия
|11 тур
|8 октября, пятница
|02:00
|Уругвай
|0:0
|Колумбия
|10 тур
|10 сентября, пятница
|02:00
|Колумбия
|3:1
|Чили
|6 тур
|6 сентября, понедельник
|01:00
|Парагвай
|1:1
|Колумбия
|9 тур
|2 сентября, четверг
|23:00
|Боливия
|1:1
|Колумбия
|8 тур
|9 июня, среда
|02:00
|Колумбия
|2:2
|Аргентина
|7 тур
|4 июня, пятница
|05:00
|Перу
|0:3
|Колумбия
|4 тур
|18 ноября, среда
|00:01
|Эквадор
|6:1
|Колумбия
|3 тур
|13 ноября, пятница
|23:30
|Колумбия
|0:3
|Уругвай
|2 тур
|14 октября, среда
|03:30
|Чили
|2:2
|Колумбия
|1 тур
|10 октября, суббота
|02:30
|Колумбия
|3:0
|Венесуэла