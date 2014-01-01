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    Результаты сборной Колумбии по футболу

    Тренер Рейнальдо Руэда
    Турниры:
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
    18 тур
    		30 марта, среда 02:30 Венесуэла 0:1 Колумбия
    17 тур
    		25 марта, пятница 02:30 Колумбия 3:0 Боливия
    16 тур
    		2 февраля, среда 02:30 Аргентина 1:0 Колумбия
    15 тур
    		29 января, суббота 00:00 Колумбия 0:1 Перу
    14 тур
    		17 ноября, среда 02:00 Колумбия 0:0 Парагвай
    13 тур
    		12 ноября, пятница 03:30 Бразилия 1:0 Колумбия
    12 тур
    		15 октября, пятница 00:00 Колумбия 0:0 Эквадор
    5 тур
    		11 октября, понедельник 00:00 Колумбия 0:0 Бразилия
    11 тур
    		8 октября, пятница 02:00 Уругвай 0:0 Колумбия
    10 тур
    		10 сентября, пятница 02:00 Колумбия 3:1 Чили
    6 тур
    		6 сентября, понедельник 01:00 Парагвай 1:1 Колумбия
    9 тур
    		2 сентября, четверг 23:00 Боливия 1:1 Колумбия
    8 тур
    		9 июня, среда 02:00 Колумбия 2:2 Аргентина
    7 тур
    		4 июня, пятница 05:00 Перу 0:3 Колумбия
    4 тур
    		18 ноября, среда 00:01 Эквадор 6:1 Колумбия
    3 тур
    		13 ноября, пятница 23:30 Колумбия 0:3 Уругвай
    2 тур
    		14 октября, среда 03:30 Чили 2:2 Колумбия
    1 тур
    		10 октября, суббота 02:30 Колумбия 3:0 Венесуэла
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