04.07.2026, суббота, 04:30
Чемпионат мира, 1/16 финала
Чемпионат мира, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Колумбия
Колумбия
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
4-2-3-1
12
Варгас
17
Мохика
23
Санчес
3
Лукуми
2
Муньос
16
Лерма
14
Пуэрта
11
Ариас
10
Родригес
7
Диас
9
Кордоба
4-3-3
1
Зиги
26
Сенайя
23
Люккассен
18
Опоку
14
Менса
8
Сибо
3
Йиренки
5
Парти
19
Уильямс
11
Семеньо
9
Айю
11
Ариас
20
Кинтеро
20
Кинтеро
11
Ариас
10
Родригес
6
Риос
6
Риос
10
Родригес
7
Диас
21
Кампас
21
Кампас
7
Диас
9
Кордоба
25
Суарес
25
Суарес
9
Кордоба
26
Сенайя
2
Сейду
2
Сейду
26
Сенайя
8
Сибо
15
Овусу
15
Овусу
8
Сибо
19
Уильямс
7
Фатаву
7
Фатаву
19
Уильямс
9
Айю
24
Нуама
24
Нуама
9
Айю
3
Йиренки
25
Аду
25
Аду
3
Йиренки
Остались в запасе
Колумбия
Гана
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Колумбия - Гана
2
3
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
586
376
Сейвы
0
7
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.26
xGP (предотвращенные голы)
1.92
1.92
Смотреть прямую трансляцию Колумбия против Ганы, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 04:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Колумбия – Гана
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»