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  • Колумбия – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2026

Колумбия – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2026

4 июля, 03:20
Колумбия
04.07.2026, суббота, 04:30
Чемпионат мира, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Гана
14' Д. Ариас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
14
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Хамес Родригес
(К) АП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Джон Ариас
ЛВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
8
Кваси Сибо
ЦП
3
Калеб Йиренки
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
9
Жордан Айю
(К) ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
6
Ричард Риос
ЦП
15
Хуан Портилья
ЦП
21
Хаминтон Кампас
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
25
Луис Суарес
ЦФ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
4-2-3-1
12
Варгас
17
Мохика
23
Санчес
3
Лукуми
2
Муньос
16
Лерма
14
Пуэрта
11
Ариас
10
Родригес
7
Диас
9
Кордоба
4-3-3
1
Зиги
26
Сенайя
23
Люккассен
18
Опоку
14
Менса
8
Сибо
3
Йиренки
5
Парти
19
Уильямс
11
Семеньо
9
Айю
11
Ариас
20
Кинтеро
20
Кинтеро
11
Ариас
10
Родригес
6
Риос
6
Риос
10
Родригес
7
Диас
21
Кампас
21
Кампас
7
Диас
9
Кордоба
25
Суарес
25
Суарес
9
Кордоба
26
Сенайя
2
Сейду
2
Сейду
26
Сенайя
8
Сибо
15
Овусу
15
Овусу
8
Сибо
19
Уильямс
7
Фатаву
7
Фатаву
19
Уильямс
9
Айю
24
Нуама
24
Нуама
9
Айю
3
Йиренки
25
Аду
25
Аду
3
Йиренки
Остались в запасе
Колумбия
Гана
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Колумбия - Гана
2
3
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
586
376
Сейвы
0
7
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.26
xGP (предотвращенные голы)
1.92
1.92

Смотреть прямую трансляцию Колумбия против Ганы, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 04:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Колумбия – Гана

Колумбия – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Гана Колумбия
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