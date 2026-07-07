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  • Швейцария – Колумбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июля 2026

Швейцария – Колумбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июля 2026

7 июля, 21:50
Швейцария
07.07.2026, вторник, 23:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Колумбия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
(К) ОП
14
Ардон Яшари
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
14
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Хамес Родригес
(К) АП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Джон Ариас
ЛВ
25
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Рубен Варгас
ЛВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
23
Зеки Амдуни
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
6
Ричард Риос
ЦП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
21
Хаминтон Кампас
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Кобель
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
6
Закария
10
Джака
14
Яшари
8
Фройлер
22
Ридер
11
Ндой
7
Эмболо
4-2-3-1
12
Варгас
2
Муньос
23
Санчес
3
Лукуми
17
Мохика
16
Лерма
14
Пуэрта
7
Диас
10
Родригес
11
Ариас
25
Суарес
13
Родригес
2
Мухайм
2
Мухайм
13
Родригес
6
Закария
3
Видмер
3
Видмер
6
Закария
14
Яшари
15
Соу
15
Соу
14
Яшари
11
Ндой
17
Варгас
17
Варгас
11
Ндой
22
Ридер
23
Амдуни
23
Амдуни
22
Ридер
7
Эмболо
26
Иттен
26
Иттен
7
Эмболо
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
3
Лукуми
13
Мина
13
Мина
3
Лукуми
16
Лерма
6
Риос
6
Риос
16
Лерма
11
Ариас
21
Кампас
21
Кампас
11
Ариас
25
Суарес
19
Эрнандес
19
Эрнандес
25
Суарес
Остались в запасе
Швейцария
Колумбия
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Швейцария - Колумбия
3
2
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
22
21
Офсайды
5
4
Количество передач
631
547
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.09
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09

Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Колумбии, 1/8 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Колумбия

Швейцария – Колумбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Колумбия Швейцария
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