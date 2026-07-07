07.07.2026, вторник, 23:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
Чемпионат мира, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Составы команд
Швейцария
Швейцария
Колумбия
3-3-2-1-1
1
Кобель
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
6
Закария
10
Джака
14
Яшари
8
Фройлер
22
Ридер
11
Ндой
7
Эмболо
4-2-3-1
12
Варгас
2
Муньос
23
Санчес
3
Лукуми
17
Мохика
16
Лерма
14
Пуэрта
7
Диас
10
Родригес
11
Ариас
25
Суарес
13
Родригес
2
Мухайм
2
Мухайм
13
Родригес
6
Закария
3
Видмер
3
Видмер
6
Закария
14
Яшари
15
Соу
15
Соу
14
Яшари
11
Ндой
17
Варгас
17
Варгас
11
Ндой
22
Ридер
23
Амдуни
23
Амдуни
22
Ридер
7
Эмболо
26
Иттен
26
Иттен
7
Эмболо
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
3
Лукуми
13
Мина
13
Мина
3
Лукуми
16
Лерма
6
Риос
6
Риос
16
Лерма
11
Ариас
21
Кампас
21
Кампас
11
Ариас
25
Суарес
19
Эрнандес
19
Эрнандес
25
Суарес
Остались в запасе
Швейцария
Колумбия
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Швейцария - Колумбия
3
2
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
22
21
Офсайды
5
4
Количество передач
631
547
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.09
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Колумбии, 1/8 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Колумбия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»