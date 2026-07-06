Матч 1/8 финала Чемпионата мира между Швейцарией и Колумбией пройдет 7 июля 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Швейцарцы уверенно прошли групповой этап и 1/16 финала, одержав три победы подряд и забивая в четырех последних матчах. Колумбия также не проигрывает в четырех последних матчах и не пропускает в трех последних, демонстрируя впечатляющую надежность в обороне. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии организованной атаки и непробиваемой защиты?

Кто победит в матче

Сборная Швейцарии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире и забивает в четырех последних, а на групповом этапе уверенно обыграла Боснию и Герцеговину (4:1) и Канаду (2:1), сыграла вничью с Катаром, а в 1/16 финала разгромила Алжир (2:0). Швейцарцы действуют организованно в обороне и стабильно забивают, имеют сбалансированный состав и способны контролировать ход игры. Однако в очных встречах с Колумбией швейцарцы уступают – два поражения и одна победа, что создает определенное психологическое давление.

Колумбия подходит к игре с еще более надежной статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда не проигрывает в четырех последних матчах на турнире и не пропускает в трех последних, а на групповом этапе уверенно обыграла ДР Конго (1:0) и Узбекистан (3:1), сыграла вничью с Португалией, а в 1/16 финала минимально обыграла Гану (1:0). Колумбийцы обладают одной из лучших оборон на турнире, практически не позволяя соперникам создавать моменты, и умеют использовать свои шансы в атаке. В очных встречах со Швейцарией колумбийцы имеют преимущество, что добавляет им уверенности.

Итоговый вывод: Колумбия имеет преимущество в надежности обороны и истории личных встреч, тогда как Швейцария уступает в оборонительной стабильности. Учитывая текущую форму и класс команд, победа Колумбии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Колумбии.

Форма и история личных встреч

Швейцария побеждает в трех последних матчах и стабильно забивает, но Колумбия не пропускает в трех последних и имеет преимущество в очных встречах, включая победы на чемпионатах мира. Это дает колумбийцам психологическое преимущество перед этим решающим матчем.

Прогноз на победителя

Колумбия демонстрирует идеальную оборону и имеет преимущество в личных встречах, тогда как Швейцария, несмотря на хорошую атаку, уступает в надежности защиты. Учитывая эти факторы, победа Колумбии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Колумбии с коэффициентом 2.3. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между Швейцарией и Колумбией состоится 7 июля 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ».