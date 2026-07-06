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Швейцария – Колумбия: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026

06 июля 2026 9:00
Швейцария - Колумбия
07 июл. 2026, вторник 23:00 | Чемпионат мира, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа Колумбии
Сделать ставку

Матч 1/8 финала Чемпионата мира между Швейцарией и Колумбией пройдет 7 июля 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Швейцарцы уверенно прошли групповой этап и 1/16 финала, одержав три победы подряд и забивая в четырех последних матчах. Колумбия также не проигрывает в четырех последних матчах и не пропускает в трех последних, демонстрируя впечатляющую надежность в обороне. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии организованной атаки и непробиваемой защиты?

Кто победит в матче

Сборная Швейцарии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире и забивает в четырех последних, а на групповом этапе уверенно обыграла Боснию и Герцеговину (4:1) и Канаду (2:1), сыграла вничью с Катаром, а в 1/16 финала разгромила Алжир (2:0). Швейцарцы действуют организованно в обороне и стабильно забивают, имеют сбалансированный состав и способны контролировать ход игры. Однако в очных встречах с Колумбией швейцарцы уступают – два поражения и одна победа, что создает определенное психологическое давление.

Колумбия подходит к игре с еще более надежной статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда не проигрывает в четырех последних матчах на турнире и не пропускает в трех последних, а на групповом этапе уверенно обыграла ДР Конго (1:0) и Узбекистан (3:1), сыграла вничью с Португалией, а в 1/16 финала минимально обыграла Гану (1:0). Колумбийцы обладают одной из лучших оборон на турнире, практически не позволяя соперникам создавать моменты, и умеют использовать свои шансы в атаке. В очных встречах со Швейцарией колумбийцы имеют преимущество, что добавляет им уверенности.

Итоговый вывод: Колумбия имеет преимущество в надежности обороны и истории личных встреч, тогда как Швейцария уступает в оборонительной стабильности. Учитывая текущую форму и класс команд, победа Колумбии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Колумбии.

Форма и история личных встреч

Швейцария побеждает в трех последних матчах и стабильно забивает, но Колумбия не пропускает в трех последних и имеет преимущество в очных встречах, включая победы на чемпионатах мира. Это дает колумбийцам психологическое преимущество перед этим решающим матчем.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Денис Закария
ПЗ
10
Гранит Джака
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Рубен Варгас
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
11
Дан Ндой
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
0
Сантьяго Арьяс
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
11
Джон Ариас
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
14
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Луис Диас
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
10
Хамес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
4-5-1
1
Кобель
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
6
Закария
8
Фройлер
17
Варгас
9
Манзамби
11
Ндой
10
Джака
7
Эмболо
4-3-3
12
Варгас
2
Муньос
3
Лукуми
23
Санчес
0
Арьяс
11
Ариас
16
Лерма
14
Пуэрта
10
Родригес
9
Кордоба
7
Диас
Остались в запасе
Швейцария
Колумбия
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Нестор Лоренцо

Прогноз на победителя

Колумбия демонстрирует идеальную оборону и имеет преимущество в личных встречах, тогда как Швейцария, несмотря на хорошую атаку, уступает в надежности защиты. Учитывая эти факторы, победа Колумбии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Колумбии с коэффициентом 2.3. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между Швейцарией и Колумбией состоится 7 июля 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ».

Швейцария – Колумбия: смотреть онлайн

2.30
Победа Колумбии
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Чемпионат мира Колумбия Швейцария
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07.07.2026
23:00
2.30
Чемпионат мира, 1/8 финала
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