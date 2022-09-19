Агент Джорджевича раскрыл подробности контракта черногорца с «Сочи»

Игорь Глушевич, агент нападающего Луки Джорджевича, раскрыл срок контракта футболиста с «Сочи».

«Лука Джорджевич подписал контракт с «Сочи» на год с продлением еще на один сезон. Почему этот клуб? Лука сильно хотел играть в команде высокого уровня, а «Сочи» – это вице-чемпион прошлого сезона, поэтому выбор был очевиден», – сказал Глушевич.