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    Агент Джорджевича раскрыл подробности контракта черногорца с «Сочи»

    Игорь Глушевич, агент нападающего Луки Джорджевича, раскрыл срок контракта футболиста с «Сочи».

    «Лука Джорджевич подписал контракт с «Сочи» на год с продлением еще на один сезон. Почему этот клуб? Лука сильно хотел играть в команде высокого уровня, а «Сочи» – это вице-чемпион прошлого сезона, поэтому выбор был очевиден», – сказал Глушевич.

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    Источник: Sport24

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