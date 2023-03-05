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    Какой вы футболист?

    Автор дубля в ворота ЦСКА Джорджевич рассказал, за счет чего «Сочи» удалось победить

    Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

    «Нет никакого секрета, просто мы провели хорошие сборы. Хорошо подготовились, сегодня удалось выйти и забить первым касанием. Выиграть матч – это великолепно. Был уверен, что рано или поздно голы придут. Не торопился, ждал, хорошо работал, и вот получилось.

    Когда приходит новый тренер, у всех игроков есть дополнительная эмоция, все хотят показать себя. Было интересно и тяжело, выиграли сегодня из‑за хороших сборов. Мы все соскучились по футболу, хотели принципиально победить перед нашими болельщиками в первом матче этого года, а также подняться по турнирной таблице, потому что до этой игры мы находились не на том месте, где должны», – сказал Джорджевич.

    • Джорджевич забил два гола и был признан лучшим игроком встречи.
    • Этот матч стал дебютным для Курбана Бердыева на посту главного тренера «Сочи».
    • Клуб поднялся на 7-е место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.03.2023 22:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3575

      CSKA57 10 марта, 20:57

      ЦСКА проиграл чисто из-за своей отвратительной игры!

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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 6 марта, 12:02

      Если бы не Акинфеев то счёт вообще мог быть разгромным, защита ЦСКА сыграла отвратительно. Реализация голевых моментов плохая. ВВФ должен сделать выводы.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 10:58

      Очень своевременным и правильным оказался выход Джорджевича в этой игре. Защитники ЦСКА явно не ожидали от него такой прыти.

      0
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      Рейтинг: +200

      cska1948 6 марта, 09:34

      Сочи победил за счёт того, что Безбородов не показал Меладзе вторую ЖК за умышленный удар соперника в лицо локтем. Удалил бы Безбородов Меладзе и Джорджевич вообще на поле не вышел. И как бы закончился матч большой вопрос.

      1
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      Рейтинг: +912

      Таврида > cska1948 6 марта, 12:35

      Это все разговоры в пользу бедных, пенальти могли назначить и когда Роша ударил по ноге Сарвели. ЦСКА играл беззубо и безвольно, с множеством количества технического брака, В каких полумоментиках Федотов смог разглядеть возможную победу армейцев мне не понятно.

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      Рейтинг: +200

      cska1948 > Таврида 6 марта, 21:08

      Вначале была опасная игра со стороны Сарвели, поэтому пенальти и не поставили. А вы можете объяснить, почему ВАР вмешался если нет офсайдных линий и боковой судья офсайд не зафиксировал? Какое право имел ВАР отменять гол в ворота Сочи? В таких матчах, как правило, выигрывает команда, которая ПЕРВОЙ забивает гол. Не отмени Безбородов гол армейцев и игра пошла бы совсем по другому сценарию.

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      Рейтинг: +912

      Таврида > cska1948 6 марта, 22:14

      Сарвели стоял один-одинешенек, никого рядом не было, спокойно принял мяч на грудь и скидывал себе под удар, а Роша даже по мячу не попал.
      Там и без ВАРа было видно, что нога Мойзеса во время удара Роши стоит на линии вратарской.

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      Рейтинг: +200

      cska1948 > Таврида 7 марта, 09:07

      Посмотрите этот эпизод более внимательно. Мячом владел защитник ЦСКА, а Сарвели задрал ногу шипами вперёд и мог нанести травму. Поэтому была зафиксирована опасная игра с его стороны. Не надо переворачивать все с ног на голову.

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      Рейтинг: +200

      cska1948 > Таврида 7 марта, 09:55

      посмотрите с 1 мин. 20 сек.

      https://www.youtube.com/watch?v=vG83HUxw-_4

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 09:32

      Лука, как зенитовский воспитанник, был хорош вчера. К сожалению, нестабилен!

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      Рейтинг: +10

      uiouiio 6 марта, 00:43

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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