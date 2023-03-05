Автор дубля в ворота ЦСКА Джорджевич рассказал, за счет чего «Сочи» удалось победить

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Нет никакого секрета, просто мы провели хорошие сборы. Хорошо подготовились, сегодня удалось выйти и забить первым касанием. Выиграть матч – это великолепно. Был уверен, что рано или поздно голы придут. Не торопился, ждал, хорошо работал, и вот получилось.

Когда приходит новый тренер, у всех игроков есть дополнительная эмоция, все хотят показать себя. Было интересно и тяжело, выиграли сегодня из‑за хороших сборов. Мы все соскучились по футболу, хотели принципиально победить перед нашими болельщиками в первом матче этого года, а также подняться по турнирной таблице, потому что до этой игры мы находились не на том месте, где должны», – сказал Джорджевич.

Джорджевич забил два гола и был признан лучшим игроком встречи.

Этот матч стал дебютным для Курбана Бердыева на посту главного тренера «Сочи».

Клуб поднялся на 7-е место в РПЛ.

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