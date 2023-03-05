Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Автор дубля в ворота ЦСКА Джорджевич рассказал, за счет чего «Сочи» удалось победить

Автор дубля в ворота ЦСКА Джорджевич рассказал, за счет чего «Сочи» удалось победить

5 марта 2023, 22:52
11

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Нет никакого секрета, просто мы провели хорошие сборы. Хорошо подготовились, сегодня удалось выйти и забить первым касанием. Выиграть матч – это великолепно. Был уверен, что рано или поздно голы придут. Не торопился, ждал, хорошо работал, и вот получилось.

Когда приходит новый тренер, у всех игроков есть дополнительная эмоция, все хотят показать себя. Было интересно и тяжело, выиграли сегодня из‑за хороших сборов. Мы все соскучились по футболу, хотели принципиально победить перед нашими болельщиками в первом матче этого года, а также подняться по турнирной таблице, потому что до этой игры мы находились не на том месте, где должны», – сказал Джорджевич.

  • Джорджевич забил два гола и был признан лучшим игроком встречи.
  • Этот матч стал дебютным для Курбана Бердыева на посту главного тренера «Сочи».
  • Клуб поднялся на 7-е место в РПЛ.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
«Сочи» поблагодарил ЦСКА. Москвичи убрались в раздевалке и оставили игрушечного коня 5
Бердыев прокомментировал победу над ЦСКА. Это дебютная игра тренера в «Сочи» 5
Федотов назвал причины поражения ЦСКА от «Сочи» 25
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Джорджевич Лука
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
uiouiio
1678052624
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
paracetamol
1678084379
Лука, как зенитовский воспитанник, был хорош вчера. К сожалению, нестабилен!
Ответить
cska1948
1678084455
Сочи победил за счёт того, что Безбородов не показал Меладзе вторую ЖК за умышленный удар соперника в лицо локтем. Удалил бы Безбородов Меладзе и Джорджевич вообще на поле не вышел. И как бы закончился матч большой вопрос.
Ответить
zigbert
1678089493
Очень своевременным и правильным оказался выход Джорджевича в этой игре. Защитники ЦСКА явно не ожидали от него такой прыти.
Ответить
OOOVVV.
1678093327
Если бы не Акинфеев то счёт вообще мог быть разгромным, защита ЦСКА сыграла отвратительно. Реализация голевых моментов плохая. ВВФ должен сделать выводы.
Ответить
CSKA57
1678471078
ЦСКА проиграл чисто из-за своей отвратительной игры!
Ответить
Главные новости
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
1
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
5
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
8
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
104
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
Вчера, 19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
Вчера, 18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:45
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+