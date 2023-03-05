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Федотов назвал причины поражения ЦСКА от «Сочи»

5 марта 2023, 22:27
25

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему московская команда проиграла «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ.

– Создалось впечатление, что ЦСКА играл осторожнее, чем обычно в последних матчах.

– Я бы не сказал, что осторожнее. Мы искали свои шансы, моменты, они у нас были. Все дело в том, что мы вроде гол забили, но там обнаружили микроскопический офсайдик. В первом тайме были моменты, которые мы не реализовали, а соперник их использовал. Потом уснули и на невнимательности пропустили первый гол. Игра до гола шла.

Как оказалось, поле быстро пришло в негодность. На первый взгляд, было все ровненько, но травка еще не успела толком окрепнуть. Было непросто комбинировать. Мало обостряли в этих условиях. В каких‑то моментах нужно было упростить игру.

– И замены не внесли перелома?

– Замены были сделаны при счете 0:2. Уже времени оставалось слишком мало, чтобы сделать перелом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Федотов Владимир
Комментарии (25)
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Нуф-Нуф
1678045577
Травка недостаточно зеленая была.
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JTherry
1678046298
"...нужно было упростить игру" ...куда уж проще-то..?)) играли не в комбинационный футбол, а в бей-беги... и про травку Федот, конечно, спорол глупость, будто "колизейщики" по другой травке бегали...
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CSKA57
1678048035
Прав Федотов! Травка не та была!
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derrik2000
1678048128
Сказать, что игроки ЦСКА ИГРАЛИ, значит, очень сильно преувеличить. Так... Двигались по полю со средней скоростью слегка спешащего пешехода. ИГРЫ я не увидел. Заслуженно ли проиграли??? Чё, Федотов не знал, КАК Бердыев СТРОИТ команды: СТРОЖАЙШАЯ игровая дисциплина и полная самоотдача игрочишек??? Конечно ЗНАЛ! Так чё хотел? ДВА раза наказали, и уверенно контролировали ход матча. Всё справедливо. А Федотов в ЦСКА разочаровывает.
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шахта Заполярная
1678053309
По мне так зря Гончаренко турнули. Федот не тот.
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Красногвардейчик
1678060589
Причина? Это сам Федотов
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neim
1678072709
А где Cleaner-то, заклинило что ли ? Ржу не могу )))
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ААМ
1678073188
Просто тренер Бердыев переиграл тренера Федотова.
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АЛЕКС 58
1678078860
Прав был Слуцкий. Чалов-идиот! Забивать некому. В последних играх забивают защитники. Нападающие нужны хорошие,а не этот шлак
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SLADE2019
1678085730
Трудно не согласиться с теми, кто считает, что Бердыев взял и переиграл Федотова. Отныне все придется считаться с Сочи. Там, где Бердыев, там сила.
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