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    Федотов назвал причины поражения ЦСКА от «Сочи»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему московская команда проиграла «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ.

    – Создалось впечатление, что ЦСКА играл осторожнее, чем обычно в последних матчах.

    – Я бы не сказал, что осторожнее. Мы искали свои шансы, моменты, они у нас были. Все дело в том, что мы вроде гол забили, но там обнаружили микроскопический офсайдик. В первом тайме были моменты, которые мы не реализовали, а соперник их использовал. Потом уснули и на невнимательности пропустили первый гол. Игра до гола шла.

    Как оказалось, поле быстро пришло в негодность. На первый взгляд, было все ровненько, но травка еще не успела толком окрепнуть. Было непросто комбинировать. Мало обостряли в этих условиях. В каких‑то моментах нужно было упростить игру.

    – И замены не внесли перелома?

    – Замены были сделаны при счете 0:2. Уже времени оставалось слишком мало, чтобы сделать перелом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.03.2023 22:27
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 6 марта, 09:55

      Трудно не согласиться с теми, кто считает, что Бердыев взял и переиграл Федотова. Отныне все придется считаться с Сочи. Там, где Бердыев, там сила.

      3
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 09:31

      У плохого физрука всегда поле виновато!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +758

      rac531 6 марта, 08:48

      И зачем этот провинциальный тренеришка полез в футбол?
      Сидел бы у себя в Сочах, решалы по указанию Дюкова отсчитывали бы ему нужное количество очков, а он со своими кобелями лупил шлюх и проповедовал нацистские взгляды)
      Так нет же, не усиделось)))И выясняется, что он кроме мата НИЧЕГО не знает)

      2
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      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 6 марта, 08:01

      Прав был Слуцкий. Чалов-идиот! Забивать некому. В последних играх забивают защитники. Нападающие нужны хорошие,а не этот шлак

      2
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > АЛЕКС 58 6 марта, 11:55

      Нам больше пол состава нужно менять....именно шлак

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      Рейтинг: +1019

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 марта, 07:00

      Конифеев уже не играет , а ждёт, когда можно расписаться в зарплатной ведомости.

      1
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      Рейтинг: +5308

      ААМ 6 марта, 06:26

      Просто тренер Бердыев переиграл тренера Федотова.

      5
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      Рейтинг: +5417

      neim 6 марта, 06:18

      А где Cleaner-то, заклинило что ли ?
      Ржу не могу )))

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      Рейтинг: +11

      NF98 6 марта, 06:17

      Может пора уже отказаться от схемы в 3 центральных защитника, когда профильных центральных кроме Виллиана Роши пока в принципе нет? И ставить в старт необстрелянный молодняк под команду Бердыева...

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      Рейтинг: +2031

      morgan59 6 марта, 05:51

      Мои поздравления Сочи. Молодцы.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 6 марта, 02:56

      Причина? Это сам Федотов

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