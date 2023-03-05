Федотов назвал причины поражения ЦСКА от «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему московская команда проиграла «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ.

– Создалось впечатление, что ЦСКА играл осторожнее, чем обычно в последних матчах.

– Я бы не сказал, что осторожнее. Мы искали свои шансы, моменты, они у нас были. Все дело в том, что мы вроде гол забили, но там обнаружили микроскопический офсайдик. В первом тайме были моменты, которые мы не реализовали, а соперник их использовал. Потом уснули и на невнимательности пропустили первый гол. Игра до гола шла.

Как оказалось, поле быстро пришло в негодность. На первый взгляд, было все ровненько, но травка еще не успела толком окрепнуть. Было непросто комбинировать. Мало обостряли в этих условиях. В каких‑то моментах нужно было упростить игру.

– И замены не внесли перелома?

– Замены были сделаны при счете 0:2. Уже времени оставалось слишком мало, чтобы сделать перелом.

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