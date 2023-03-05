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  • Бердыев прокомментировал победу над ЦСКА. Это дебютная игра тренера в «Сочи»

Бердыев прокомментировал победу над ЦСКА. Это дебютная игра тренера в «Сочи»

5 марта 2023, 22:30
5

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев дал комментарий после победы над ЦСКА (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

Эта игра была дебютной для тренера в сочинском клубе. Команда поднялась на седьмое место в чемпионате.

- Какую оценку поставили бы команде?

– Я не стал бы говорить об оценках. Я сегодня увидел ту команду, которая была в серебряный год, которая обладает характером, неуступчивая и борется за каждый мяч. Нам было очень важно это вернуть. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьезного уровня.

– Главный посыл был играть дисциплинированно?

– Безусловно. Нет игроков, которые не участвуют в обороне или атаке. Нет игроков, которые не борются за каждый мяч. Вот это мне нравится из того, что я сегодня увидел.

– Что скажете о заменах, которые по сути сделали игру?

– Это плановые замены. Здесь ничего такого нет, мы это планировали.

– Скамейка сейчас вас устраивает?

– На сегодняшний день – да. Думаю, что у нас неплохая конкуренция во всех линиях.

– Что еще попросите улучшить в команде?

– Думаю, что сегодня была робость и боязнь ответственности, которая сковывала. Здесь бы нам прибавить.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига ЦСКА Сочи Бердыев Курбан
Комментарии (5)
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Нуф-Нуф
1678045928
В отличие от Федотова на травку не ссылается.
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Рыло свина
1678047164
Бердыев глыба!
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CSKA57
1678048240
Верилось, что Бердыева могут пригласить в ЦСКА... Однако, не подходил он руководству клуба по некоторым причинам. А жаль!
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DOCTOR PENALTY
1678048861
С возвращением, Курбан Бекиевич! ***
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uiouiio
1678052602
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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