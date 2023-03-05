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    Бердыев прокомментировал победу над ЦСКА. Это дебютная игра тренера в «Сочи»

    Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев дал комментарий после победы над ЦСКА (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

    Эта игра была дебютной для тренера в сочинском клубе. Команда поднялась на седьмое место в чемпионате.

    - Какую оценку поставили бы команде?

    – Я не стал бы говорить об оценках. Я сегодня увидел ту команду, которая была в серебряный год, которая обладает характером, неуступчивая и борется за каждый мяч. Нам было очень важно это вернуть. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьезного уровня.

    – Главный посыл был играть дисциплинированно?

    – Безусловно. Нет игроков, которые не участвуют в обороне или атаке. Нет игроков, которые не борются за каждый мяч. Вот это мне нравится из того, что я сегодня увидел.

    – Что скажете о заменах, которые по сути сделали игру?

    – Это плановые замены. Здесь ничего такого нет, мы это планировали.

    – Скамейка сейчас вас устраивает?

    – На сегодняшний день – да. Думаю, что у нас неплохая конкуренция во всех линиях.

    – Что еще попросите улучшить в команде?

    – Думаю, что сегодня была робость и боязнь ответственности, которая сковывала. Здесь бы нам прибавить.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.03.2023 22:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 6 марта, 09:41

      Человек знает дело.

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      Рейтинг: +10

      uiouiio 6 марта, 00:43

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 5 марта, 23:41

      С возвращением, Курбан Бекиевич! ***

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3575

      CSKA57 5 марта, 23:30

      Верилось, что Бердыева могут пригласить в ЦСКА... Однако, не подходил он руководству клуба по некоторым причинам. А жаль!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 5 марта, 23:12

      Бердыев глыба!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 5 марта, 22:52

      В отличие от Федотова на травку не ссылается.

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