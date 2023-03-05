Бердыев прокомментировал победу над ЦСКА. Это дебютная игра тренера в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев дал комментарий после победы над ЦСКА (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

Эта игра была дебютной для тренера в сочинском клубе. Команда поднялась на седьмое место в чемпионате.

- Какую оценку поставили бы команде?

– Я не стал бы говорить об оценках. Я сегодня увидел ту команду, которая была в серебряный год, которая обладает характером, неуступчивая и борется за каждый мяч. Нам было очень важно это вернуть. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьезного уровня.

– Главный посыл был играть дисциплинированно?

– Безусловно. Нет игроков, которые не участвуют в обороне или атаке. Нет игроков, которые не борются за каждый мяч. Вот это мне нравится из того, что я сегодня увидел.

– Что скажете о заменах, которые по сути сделали игру?

– Это плановые замены. Здесь ничего такого нет, мы это планировали.

– Скамейка сейчас вас устраивает?

– На сегодняшний день – да. Думаю, что у нас неплохая конкуренция во всех линиях.

– Что еще попросите улучшить в команде?

– Думаю, что сегодня была робость и боязнь ответственности, которая сковывала. Здесь бы нам прибавить.

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