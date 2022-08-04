В «Пари НН» прокомментировали новость о переговорах с экс-зенитовцем Джорджевичем

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов опроверг информацию о переговорах клуба с нападающим Лукой Джорджевичем.
«Нет, «Пари НН» не ведет переговоры с Лукой Джорджевичем», — сказал Измайлов.
- Джорджевич известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал».
- Он покинул «Вайле» и находится в статусе свободного агента.
- Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»