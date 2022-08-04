Экс-зенитовец Джорджевич ведет переговоры с двумя клубами РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Лука Джорджевич может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации «РБ Спорт», представители 28-летнего черногорца ведут переговоры с «Торпедо» и «Пари НН». Трансфер может быть оформлен в ближайшие недели.

Джорджевич известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал».

Он покинул «Вайле» и находится в статусе свободного агента.

Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.

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