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    Экс-зенитовец Джорджевич ведет переговоры с двумя клубами РПЛ

    Бывший нападающий «Зенита» Лука Джорджевич может продолжить карьеру в РПЛ.

    По информации «РБ Спорт», представители 28-летнего черногорца ведут переговоры с «Торпедо» и «Пари НН». Трансфер может быть оформлен в ближайшие недели.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2647

      Радио1000шумеров 26 минут назад

      Нападающий со статой 1,5 гола за сезон, серьёзное усиление кому-то подвалит...

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