Экс-зенитовец Джорджевич ведет переговоры с двумя клубами РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Лука Джорджевич может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации «РБ Спорт», представители 28-летнего черногорца ведут переговоры с «Торпедо» и «Пари НН». Трансфер может быть оформлен в ближайшие недели.
- Джорджевич известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал».
- Он покинул «Вайле» и находится в статусе свободного агента.
- Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.
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Источник: «РБ Спорт»