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  • Джорджевич: «Хотел бы поиграть в «Баварии», но варианты в РПЛ тоже интересны»

Джорджевич: «Хотел бы поиграть в «Баварии», но варианты в РПЛ тоже интересны»

16 августа 2022, 14:55
2

Черногорский нападающий Лука Джорджевич прокомментировал ситуацию с поиском нового клуба.

– Варианты [в России] есть, но я рассматриваю и другие страны. Хочу выбрать правильный для себя вариант. Так что пока подожду и не буду торопиться с решением.

– Какой вариант приоритетный?

– Трудно сказать. Я хотел бы сыграть в «Баварии». Но не уверен, что в этом году получится. (смеется).

В Европе интересно сыграть в топ-чемпионатах, но не знаю, удастся попасть или нет. Россия также по-прежнему мне очень интересна.

– Правда, что вы ведете переговоры с «Торпедо» и «Пари НН»?

– Мне нельзя об этом говорить.

– Но сколько у вас вариантов в России?

– Пару вариантов. Больше одного.

  • Джорджевич известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал».
  • Последним клубом форварда был датский «Вайле».
  • Он забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
  • Рыночная стоимость балканца – 450 тысяч евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бавария Джорджевич Лука
Комментарии (2)
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Fusballer
1660654221
Кто его в Баварию пригласит)) Кроме РПЛ нигде и не нужен.
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zigbert
1660671332
Заинтересоваться им могут только клубы, находящиеся внизу турнирной таблицы РПЛ.
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