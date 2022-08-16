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    Джорджевич: «Хотел бы поиграть в «Баварии», но варианты в РПЛ тоже интересны»

    Черногорский нападающий Лука Джорджевич прокомментировал ситуацию с поиском нового клуба.

    – Варианты [в России] есть, но я рассматриваю и другие страны. Хочу выбрать правильный для себя вариант. Так что пока подожду и не буду торопиться с решением.

    – Какой вариант приоритетный?

    – Трудно сказать. Я хотел бы сыграть в «Баварии». Но не уверен, что в этом году получится. (смеется).

    В Европе интересно сыграть в топ-чемпионатах, но не знаю, удастся попасть или нет. Россия также по-прежнему мне очень интересна.

    – Правда, что вы ведете переговоры с «Торпедо» и «Пари НН»?

    – Мне нельзя об этом говорить.

    – Но сколько у вас вариантов в России?

    – Пару вариантов. Больше одного.

    • Джорджевич известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал».
    • Последним клубом форварда был датский «Вайле».
    • Он забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
    • Рыночная стоимость балканца – 450 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14832

      Fusballer 1 час назад

      Кто его в Баварию пригласит)) Кроме РПЛ нигде и не нужен.

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