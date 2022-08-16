Джорджевич: «Хотел бы поиграть в «Баварии», но варианты в РПЛ тоже интересны»

Черногорский нападающий Лука Джорджевич прокомментировал ситуацию с поиском нового клуба.

– Варианты [в России] есть, но я рассматриваю и другие страны. Хочу выбрать правильный для себя вариант. Так что пока подожду и не буду торопиться с решением.

– Какой вариант приоритетный?

– Трудно сказать. Я хотел бы сыграть в «Баварии». Но не уверен, что в этом году получится. (смеется).

В Европе интересно сыграть в топ-чемпионатах, но не знаю, удастся попасть или нет. Россия также по-прежнему мне очень интересна.

– Правда, что вы ведете переговоры с «Торпедо» и «Пари НН»?

– Мне нельзя об этом говорить.

– Но сколько у вас вариантов в России?

– Пару вариантов. Больше одного.