Джорджевич: «Хотел бы поиграть в «Баварии», но варианты в РПЛ тоже интересны»

Черногорский нападающий Лука Джорджевич прокомментировал ситуацию с поиском нового клуба.
– Варианты [в России] есть, но я рассматриваю и другие страны. Хочу выбрать правильный для себя вариант. Так что пока подожду и не буду торопиться с решением.
– Какой вариант приоритетный?
– Трудно сказать. Я хотел бы сыграть в «Баварии». Но не уверен, что в этом году получится. (смеется).
В Европе интересно сыграть в топ-чемпионатах, но не знаю, удастся попасть или нет. Россия также по-прежнему мне очень интересна.
– Правда, что вы ведете переговоры с «Торпедо» и «Пари НН»?
– Мне нельзя об этом говорить.
– Но сколько у вас вариантов в России?
– Пару вариантов. Больше одного.
- Джорджевич известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал».
- Последним клубом форварда был датский «Вайле».
- Он забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
- Рыночная стоимость балканца – 450 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»