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    Джорджевич рассказал, чем Бердыев отличается от остальных тренером

    Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич охарактеризовал главного тренера клуба Курбана Бердыева.

    «Бердыев многим отличается от остальных тренеров. Он даeт много информации игроку на каждой позиции. Когда Бекиевич что-то говорит, ты его сразу хорошо понимаешь. Но надо постоянно быть сконцентрированным и выполнять все требования.

    Многие говорят, что футболисты при нeм развиваются — он не раз это доказывал. Надеюсь, мы тоже станем лучше», — сказал Джорджевич.

    • Бердыев пришел в «Сочи» в декабре из иранского «Трактора».
    • «Сочи» идет в РПЛ 9-м.
    • Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».

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    Источник: «Чемпионат»

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