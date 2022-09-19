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    Джорджевич объяснил, почему вернулся в Россию

    Новичок «Сочи» Лука Джорджевич прокомментировал свой переход в российский клуб.

    – Вариант с «Сочи» появился неделю назад. Мы это время разговаривали, два дня назад я приехал сюда, прошел медосмотр и сегодня подписал контракт. Так что все прошло довольно быстро.

    – Если быстро договорились, значит, условия вас устроили?

    – Да. Сегодня уже тренировался. У команды выходной, поэтому пока занимался индивидуально с тренером по физподготовке. Был на последнем матче, смотрел игру. Все понравилось.

    – Рады вернуться в Россию?

    – Конечно. Летом я часто думал об этом, даже когда уехал в Данию. Сначала мыслил, что хочу попробовать себя в европейском чемпионате, но потом быстро понял, что хотел бы вернуться в Россию. Здесь я очень хорошо себя чувствую, эти мысли были в голове все время.

    – У вас были варианты с «Торпедо» и «Пари НН». Что не сложилось?

    – Эти варианты были раньше. Но они были хуже «Сочи».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13897

      Skull_Boy 42 минуты назад

      Потому что ты никому не нужен

      2
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      Рейтинг: +1578

      srg38 1 час назад

      Игрок уровня говнище

      1
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      Рейтинг: +162

      ЭтожЯ 1 час назад

      Лука - невезунчик , в Зените не хватало место в основе , в Туле вроде прижился , вернулся в Зенит - игра не пошла .
      Игрок конечно не топовый , но старательный . Удачи ему в новом клубе !

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