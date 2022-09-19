Джорджевич объяснил, почему вернулся в Россию

Новичок «Сочи» Лука Джорджевич прокомментировал свой переход в российский клуб.

– Вариант с «Сочи» появился неделю назад. Мы это время разговаривали, два дня назад я приехал сюда, прошел медосмотр и сегодня подписал контракт. Так что все прошло довольно быстро.

– Если быстро договорились, значит, условия вас устроили?

– Да. Сегодня уже тренировался. У команды выходной, поэтому пока занимался индивидуально с тренером по физподготовке. Был на последнем матче, смотрел игру. Все понравилось.

– Рады вернуться в Россию?

– Конечно. Летом я часто думал об этом, даже когда уехал в Данию. Сначала мыслил, что хочу попробовать себя в европейском чемпионате, но потом быстро понял, что хотел бы вернуться в Россию. Здесь я очень хорошо себя чувствую, эти мысли были в голове все время.

– У вас были варианты с «Торпедо» и «Пари НН». Что не сложилось?

– Эти варианты были раньше. Но они были хуже «Сочи».