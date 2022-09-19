Джорджевич объяснил, почему вернулся в Россию

Новичок «Сочи» Лука Джорджевич прокомментировал свой переход в российский клуб.
– Вариант с «Сочи» появился неделю назад. Мы это время разговаривали, два дня назад я приехал сюда, прошел медосмотр и сегодня подписал контракт. Так что все прошло довольно быстро.
– Если быстро договорились, значит, условия вас устроили?
– Да. Сегодня уже тренировался. У команды выходной, поэтому пока занимался индивидуально с тренером по физподготовке. Был на последнем матче, смотрел игру. Все понравилось.
– Рады вернуться в Россию?
– Конечно. Летом я часто думал об этом, даже когда уехал в Данию. Сначала мыслил, что хочу попробовать себя в европейском чемпионате, но потом быстро понял, что хотел бы вернуться в Россию. Здесь я очень хорошо себя чувствую, эти мысли были в голове все время.
– У вас были варианты с «Торпедо» и «Пари НН». Что не сложилось?
– Эти варианты были раньше. Но они были хуже «Сочи».
- Контракт с 28-летним черногорцем рассчитан по схеме «1+1».
- Джорджевич известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал».
- Последним клубом форварда был датский «Вайле».