Статистика по турнирам

Беларусь. Высшая лига 2026 Лига конференций 2026/2027 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Зимний кубок РПЛ 2023 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023 Дания. Суперлига 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Суперкубок России 2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Суперкубок России 2016 Товарищеские матчи 2016 Россия. ФНЛ 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Matchworld Cup 2013 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013