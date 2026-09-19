Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
БАТЭ
Лука Джорджевич
Статистика
€ 450 тыс
Лука Джорджевич - статистика
БАТЭ
9 июля 1994 (32)
#19 | Нападающий
185 см | 70 кг
Черногория
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.09.2026
БАТЭ
66' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
МЛ Витебск
0 : 0
23.08.2026
БАТЭ
64' - 90'
Статистика по турнирам
Беларусь. Высшая лига 2026
Лига конференций 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Зимний кубок РПЛ 2023
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Суперкубок России 2019
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Суперкубок России 2016
Товарищеские матчи 2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Matchworld Cup 2013
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
БАТЭ
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.09.2026
БАТЭ
66' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
МЛ Витебск
0 : 0
23.08.2026
БАТЭ
64' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Барановичи
2 : 2
09.08.2026
БАТЭ
1' - 46'
Главные новости
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
2
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
1
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
3
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
10
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
2
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+