Джорджевич назвал сумму, за которую согласился бы завершить карьеру

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич допустил, что может завершить игровую карьеру, если получит крупную сумму.

– Завершил бы ты футбольную карьеру прямо сейчас, если бы тебе дали 5 млн долларов?

– Не знаю.

– Давай 10 млн. И ты уезжаешь, заканчиваешь карьеру?

– Да. Но я сомневаюсь, да.

– Ладно, а если 15 млн?

– Ну, тут нет вообще особой разницы. Это все большие деньги. Ты все равно не можешь покушать и выпить эти деньги за жизнь. Но тяжело это.