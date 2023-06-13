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    • Джорджевич назвал сумму, за которую согласился бы завершить карьеру

    Джорджевич назвал сумму, за которую согласился бы завершить карьеру

    Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич допустил, что может завершить игровую карьеру, если получит крупную сумму.

    – Завершил бы ты футбольную карьеру прямо сейчас, если бы тебе дали 5 млн долларов?

    – Не знаю.

    – Давай 10 млн. И ты уезжаешь, заканчиваешь карьеру?

    – Да. Но я сомневаюсь, да.

    – Ладно, а если 15 млн?

    – Ну, тут нет вообще особой разницы. Это все большие деньги. Ты все равно не можешь покушать и выпить эти деньги за жизнь. Но тяжело это.

    • 28-летний Джорджевич забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 13 матчах в сезоне РПЛ.
    • Его контракт с «Сочи» истекает в 30 июня.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1510

      Таврида 4 минуты назад

      Теоретически у нас три миллиона, а практически две ***** и один старый *******

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      Ответить
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      Рейтинг: +17701

      Garrincha58 45 минут назад

      интересно если подсчитать сколько он за свои 28 лет он провёл времени на поле

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