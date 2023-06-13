Джорджевич назвал сумму, за которую согласился бы завершить карьеру

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич допустил, что может завершить игровую карьеру, если получит крупную сумму.
– Завершил бы ты футбольную карьеру прямо сейчас, если бы тебе дали 5 млн долларов?
– Не знаю.
– Давай 10 млн. И ты уезжаешь, заканчиваешь карьеру?
– Да. Но я сомневаюсь, да.
– Ладно, а если 15 млн?
– Ну, тут нет вообще особой разницы. Это все большие деньги. Ты все равно не можешь покушать и выпить эти деньги за жизнь. Но тяжело это.
- 28-летний Джорджевич забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 13 матчах в сезоне РПЛ.
- Его контракт с «Сочи» истекает в 30 июня.
Источник: «РБ Спорт»