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  • Джорджевич: «После пары месяцев в Дании сразу захотелось в Россию»

Джорджевич: «После пары месяцев в Дании сразу захотелось в Россию»

28 сентября 2022, 23:38
2

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал, что скучал по России.

– Лука, тебя год не было в российском футболе. Скучал по российскому футболу?

– Да, скучал, именно поэтому и вернулся в Россию. Хотел сначала уйти и попробовать что-то новое. Пару месяцев находился в Дании, но сразу захотелось вернуться обратно. Мне это удалось. Теперь идет работа. Повысился ли уровень РПЛ? Пока я сыграл лишь один матч. Посмотрим, кто его знает.

  • Последним клубом Джорджевича был датский «Вайле».
  • 28-летний черногорец стоит 450 тысяч евро.
  • Джорджевич играет в России с 2012 года (с перерывами).

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Джорджевич Лука
Комментарии (2)
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Давид59
1664424844
Правильно!!! Даёшь российский паспорт, и на фронт!!!
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vmonomah17
1664425423
Просто здесь больше платят)
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