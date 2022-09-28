Джорджевич: «После пары месяцев в Дании сразу захотелось в Россию»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал, что скучал по России.
– Лука, тебя год не было в российском футболе. Скучал по российскому футболу?
– Да, скучал, именно поэтому и вернулся в Россию. Хотел сначала уйти и попробовать что-то новое. Пару месяцев находился в Дании, но сразу захотелось вернуться обратно. Мне это удалось. Теперь идет работа. Повысился ли уровень РПЛ? Пока я сыграл лишь один матч. Посмотрим, кто его знает.
- Последним клубом Джорджевича был датский «Вайле».
- 28-летний черногорец стоит 450 тысяч евро.
- Джорджевич играет в России с 2012 года (с перерывами).
Источник: телеграм-канал Sport24