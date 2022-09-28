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    Джорджевич: «После пары месяцев в Дании сразу захотелось в Россию»

    Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал, что скучал по России.

    – Лука, тебя год не было в российском футболе. Скучал по российскому футболу?

    – Да, скучал, именно поэтому и вернулся в Россию. Хотел сначала уйти и попробовать что-то новое. Пару месяцев находился в Дании, но сразу захотелось вернуться обратно. Мне это удалось. Теперь идет работа. Повысился ли уровень РПЛ? Пока я сыграл лишь один матч. Посмотрим, кто его знает.

    • Последним клубом Джорджевича был датский «Вайле».
    • 28-летний черногорец стоит 450 тысяч евро.
    • Джорджевич играет в России с 2012 года (с перерывами).

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    28.09.2022 23:38
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