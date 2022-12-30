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    Форвард «Сочи» Джорджевич назвал лучшего игрока РПЛ в 2022 году

    Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич назвал лучшего футболиста РПЛ в уходящем году.

    «Для меня лучший футболист этого года – Малком. Его качества очень сильно влияют на игру команды, он создает опасность для всех соперников. Да, «Зенит» – хорошая команда, но именно он создает опасную игру в атаке.

    Если говорить о других футболистах, то можно еще много кого назвать. И в числе лучших точно будет Нобоа», – сказал Джорджевич.

    • Малком провел в этом сезоне РПЛ 17 матчей.
    • На его счету 12 голов и 7 результативных передач.

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    Источник: «РБ Спорт»

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