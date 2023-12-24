В «Сочи» ответили на вопрос об уходе трех нападающих

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил информацию о возможном уходе форвардов Ивана Игнатьева, Георгия Мелкадзе и Луки Джорджевича.

– Была информация, что «Сочи» расстанется с Игнатьевым, Мелкадзе и Джордевичем. Это правда?

– Уже много раз говорил, что не комментирую слухи. Что произойдет, то произойдет. Вся трансферная политика находится у нас внутри клуба.