Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    В «Сочи» ответили на вопрос об уходе трех нападающих

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил информацию о возможном уходе форвардов Ивана Игнатьева, Георгия Мелкадзе и Луки Джорджевича.

    – Была информация, что «Сочи» расстанется с Игнатьевым, Мелкадзе и Джордевичем. Это правда?

    – Уже много раз говорил, что не комментирую слухи. Что произойдет, то произойдет. Вся трансферная политика находится у нас внутри клуба.

    • У 29-летнего Джорджевича в сезоне РПЛ 11 матчей, 2 гола, 2 передачи.
    • У 26-летнего Мелкадзе 8 матчей.
    • У 24-летнего Игнатьева 12 матчей, 2 гола.

    Новости по теме
    Аршавин объяснил причину интереса к испанским тренерам в РПЛ 1
    Мелкадзе и Джорджевич близки к уходу из «Сочи» 2
    Игнатьев близок к уходу из «Сочи» – он хочет играть в Европе 3
    Источник: Матч ТВ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2023 18:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7666

      sochi-2013 25 декабря, 07:32

      Сколько касаний мяча у Мелкадзе?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+