В «Сочи» ответили на вопрос об уходе трех нападающих

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил информацию о возможном уходе форвардов Ивана Игнатьева, Георгия Мелкадзе и Луки Джорджевича.
– Была информация, что «Сочи» расстанется с Игнатьевым, Мелкадзе и Джордевичем. Это правда?
– Уже много раз говорил, что не комментирую слухи. Что произойдет, то произойдет. Вся трансферная политика находится у нас внутри клуба.
- У 29-летнего Джорджевича в сезоне РПЛ 11 матчей, 2 гола, 2 передачи.
- У 26-летнего Мелкадзе 8 матчей.
- У 24-летнего Игнатьева 12 матчей, 2 гола.
Источник: Матч ТВ