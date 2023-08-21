Опубликована сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

Джикия где?
Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 5-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Урала», «Ахмата», «Сочи», «Рубина» и «Зенита».
Вратарь: Илья Помазун («Урал»);
Защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Ваня Дркушич («Сочи»), Александр Мартынович («Рубин»), Дуглас Сантос («Зенит»);
Полузащитники: Мартин Крамарич («Сочи»), Вендел («Зенит»), Артем Тимофеев («Ахмат»), Бернард Бериша («Ахмат»);
Нападающие: Мохамед Конате («Ахмат»), Лука Джорджевич («Сочи»).