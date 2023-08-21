Опубликована сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 5-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Урала», «Ахмата», «Сочи», «Рубина» и «Зенита».

Вратарь: Илья Помазун («Урал»);

Защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Ваня Дркушич («Сочи»), Александр Мартынович («Рубин»), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Мартин Крамарич («Сочи»), Вендел («Зенит»), Артем Тимофеев («Ахмат»), Бернард Бериша («Ахмат»);

Нападающие: Мохамед Конате («Ахмат»), Лука Джорджевич («Сочи»).

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