Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Опубликована сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 5-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Урала», «Ахмата», «Сочи», «Рубина» и «Зенита».

    Вратарь: Илья Помазун («Урал»);

    Защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Ваня Дркушич («Сочи»), Александр Мартынович («Рубин»), Дуглас Сантос («Зенит»);

    Полузащитники: Мартин Крамарич («Сочи»), Вендел («Зенит»), Артем Тимофеев («Ахмат»), Бернард Бериша («Ахмат»);

    Нападающие: Мохамед Конате («Ахмат»), Лука Джорджевич («Сочи»).

    Новости по теме
    «Перед ним я просто снимаю шляпу»: Мостовой назвал ключевого игрока «Зенита» в матче со «Спартаком» 2
    Дюков ответил, болеет ли он за «Зенит» 2
    Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал победу над «Спартаком»
    Источник: WhoScored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 