Игрокам «Сочи» запретили комментировать отставку Бердыева

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич не стал говорить об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера.

«Без комментариев. Нам ничего нельзя говорить на эту тему», – сказал Джорджевич.

«Сочи» при Бердыеве одержал 2 победы и потерпел 3 поражения в 5 матчах РПЛ.

И.о. главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.

Сочинцы идут на 9-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Босс «Сoчи» говорил, что Бердыев будет помогать в развитии клуба. Итог: 106 дней на посту (5 матчей) – и увольнение