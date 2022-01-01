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Бундеслига 2026/2027
Команды
Байер
Состав
€ 441 млн
Байер - состав команды
Леверкузен
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Бай-Арена
Сайт:
http://www.bayer04.de
Тренер:
Каспер Хьюлманд
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Флеккен Марк
Вра
33
€ 6 млн
18
Омлин Йонас
Вра
32
€ 0.8 млн
28
Бласвих Янис
Вра
35
€ 0.7 млн
36
Ломб Никлас
Вра
33
€ 0.25 млн
4
Куанса Джарел
Защ
23
€ 45 млн
12
Тапсоба Эдмон
Защ
27
€ 35 млн
3
Гутьеррес Мигель
Защ
25
€ 22 млн
5
Баде Лоик
Защ
26
€ 20 млн
2
Медина Факундо
Защ
27
€ 18 млн
15
Оэрман Тим
Защ
22
€ 4 млн
20
Дуэ Гела
Защ
23
-
30
Маза Ибрагим
Пол
20
€ 45 млн
10
Тилльман Малик
Пол
24
€ 30 млн
24
Гарсия Алеш
Пол
29
€ 20 млн
6
Фернандес Эсекьель
Пол
24
€ 20 млн
17
Бен-Сегир Элисс
Пол
21
€ 20 млн
8
Андрих Роберт
Пол
31
€ 6 млн
17
Васкес Лукас
Пол
35
€ 1.5 млн
35
Кофане Кристиан
Нап
20
€ 40 млн
19
Диаби Мусса
Нап
27
€ 25 млн
9
Морейра Афонсу
Нап
21
€ 20 млн
14
Шик Патрик
Нап
30
€ 18 млн
42
Калбрет Монтрель
Нап
19
€ 15 млн
23
Телла Нейтан
Нап
27
€ 15 млн
11
Терье Мартен
Нап
29
€ 8 млн
22
Бонифаци Виктор
Нап
25
€ 5 млн
7
Хофманн Йонас
Нап
34
€ 1.5 млн
Всего игроков: 27, из них вратарей: 4, защитников: 7, полузащитников: 7, нападающих: 9
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