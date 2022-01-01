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Бундеслига 2026/2027
Команды
Байер
Расписание
€ 441 млн
Байер - расписание матчей
Леверкузен
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Бай-Арена
Сайт:
http://www.bayer04.de
Тренер:
Каспер Хьюлманд
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
16.09 | 22:00
Байер
- : -
Целе
20.09 | 16:30
Байер
- : -
РБ Лейпциг
10.10 | 16:30
Майнц
- : -
Байер
15.10 | 19:45
Лех
- : -
Байер
18.10 | 16:30
Байер
- : -
Фрайбург
22.10 | 19:45
ОФИ
- : -
Байер
25.10 | 17:30
Хоффенхайм
- : -
Байер
28.10 | 22:45
Байер
- : -
Нюрнберг
31.10 | 17:30
Байер
- : -
Штутгарт
05.11 | 23:00
Байер
- : -
Марсель
08.11 | 17:30
Кельн
- : -
Байер
21.11 | 17:30
Байер
- : -
Падерборн
26.11 | 20:45
Динамо Загреб
- : -
Байер
29.11 | 21:30
Боруссия Д
- : -
Байер
05.12 | 17:30
Байер
- : -
Боруссия М
10.12 | 23:00
Байер
- : -
Бешикташ
12.12 | 17:30
Вердер
- : -
Байер
19.12 | 17:30
Байер
- : -
Айнтрахт
09.01 | 17:30
Гамбург
- : -
Байер
12.01 | 22:30
Бавария
- : -
Байер
16.01 | 17:30
Байер
- : -
Шальке-04
21.01 | 23:00
Байер
- : -
Зальцбург
23.01 | 17:30
Байер
- : -
Эльверсберг
28.01 | 23:00
Лион
- : -
Байер
30.01 | 17:30
Унион
- : -
Байер
06.02 | 17:30
Байер
- : -
Аугсбург
13.02 | 17:30
РБ Лейпциг
- : -
Байер
20.02 | 17:30
Байер
- : -
Майнц
27.02 | 17:30
Фрайбург
- : -
Байер
02.03 | 22:30
Байер
- : -
Хоффенхайм
06.03 | 17:30
Штутгарт
- : -
Байер
13.03 | 17:30
Байер
- : -
Кельн
20.03 | 17:30
Падерборн
- : -
Байер
03.04 | 16:30
Байер
- : -
Боруссия Д
10.04 | 16:30
Боруссия М
- : -
Байер
17.04 | 16:30
Байер
- : -
Вердер
24.04 | 16:30
Айнтрахт
- : -
Байер
08.05 | 16:30
Байер
- : -
Гамбург
15.05 | 16:30
Байер
- : -
Бавария
22.05 | 16:30
Шальке-04
- : -
Байер
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