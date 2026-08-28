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«Эльверсберг» – «Байер»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027

28 августа 2026 10:29
Эльверсберг - Байер
29 авг. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Победа «Байера» с форой (-1)
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Матч 1 тура немецкой Бундеслиги между новичком лиги «Эльверсбергом» и леверкузенским «Байером» пройдет 29 августа 2026 года в Шпизен-Эльверсберге на стадионе «Урсафарм-Арена». Хозяева подходят к дебютному матчу в элите на фоне впечатляющей атакующей серии – они забивают в шестнадцати последних встречах, а в семи из девяти последних матчей не проигрывали. Гости, напротив, являются опытным еврокубковым бойцом, уверенно играющим на выезде – пять матчей без поражений в семи последних гостевых играх Бундеслиги. Кто же окажется сильнее – дерзкий новичок, сделавший ставку на атакующий футбол, или матерый фаворит, который редко ошибается в матчах с такими соперниками?

Кто победит в матче

«Эльверсберг» постарается использовать поддержку родных трибун и свою грозную атаку, чтобы преподнести сенсацию в первом же матче элитного дивизиона. Команда забивает в шестнадцати последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 2,80 гола – впечатляющий показатель для дебютанта. В Кубке Германии они уверенно обыграли «Дуйсбург» (3:1), а в товарищеских матчах разгромили «Лорьян» (4:1) и «Страсбур» (5:2). Однако оборона хозяев действует нестабильно – в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в шести последних матчах. В очных встречах с «Байером» у «Эльверсберга» есть успех (победа 4:3 в Кубке Германии 2022 года), но с тех пор команды изменились. Хозяева способны забить, но их уязвимая защита против столь организованного соперника может стать фатальной.

«Байер» подходит к матчу в статусе явного фаворита благодаря опыту и классу. Команда не проигрывает в пяти из семи последних выездных матчей Бундеслиги, а еe оборона действует образцово – в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр. В атаке леверкузенцы стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 2,40 гола. В Кубке Германии «Байер» разгромил «Веэн» (4:0), а в товарищеских матчах уверенно переиграл «Ньюкасл» (2:1) и «Севилью» (2:1). В очной встрече с «Эльверсбергом» леверкузенцы также имеют победу (3:0 в Кубке Германии 2024 года). Гости редко ошибаются против новичков и должны использовать свой класс, чтобы взять три очка, несмотря на атакующий потенциал хозяев.

Итоговый вывод: «Байер» является фаворитом благодаря опыту, надeжной обороне и стабильной атаке. «Эльверсберг» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки против столь организованного соперника. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В двух очных матчах команды обменялись победами: в Кубке Германии 2024 года «Байер» разгромил «Эльверсберг» (3:0), а в Кубке Германии 2022 года хозяева одержали победу (4:3). Однако эти встречи не отражают текущее соотношение сил, поскольку «Эльверсберг» впервые играет в Бундеслиге, а «Байер» является опытным еврокубковым бойцом. Текущая форма гостей стабильна, а их оборона практически неприступна, тогда как хозяева забивают много, но регулярно пропускают. Разница в классе и опыте делает победу «Байера» наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 2 (67%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (33%)
7
Забитых мячей
8
2.33
В среднем за матч
2.67
4:3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Германия. Кубок, 1/32 финала
Эльверсберг
4 : 3
30.07.2022
Байер
Германия. Бундеслига, 1 тур
Эльверсберг
3 : 2
29.08.2026
Байер
Германия. Кубок, 2 раунд
Байер
3 : 0
29.10.2024
Эльверсберг
Германия. Кубок, 1/32 финала
Эльверсберг
4 : 3
30.07.2022
Байер

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
31
Максимилиан Рор
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
19
Lukas Finn Pinckert
(К) ЦП
43
Felix Keidel
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
42
Давид Моква
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
(К) ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
10
Малик Тилльман
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Эльверсберг
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
26
Luca Sirch
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
7
Maurice Krattenmacher
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
10
Ноа Дарвих
АП
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
9
Ноэль Футкеу
ЦФ
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
2-2-2-3-1
20
21
Гюнтер
30
Гьямера
31
Рор
8
Пореба
19
43
39
Кэмпбелл
40
Оньека
25
Петков
42
Моква
3-1-1-3-2
1
Флеккен
5
Баде
12
Тапсоба
3
Гутьеррес
6
Фернандес
24
Гарсия
17
Васкес
10
Тилльман
9
Морейра
14
Шик
30
Маза
31
Рор
3
3
31
Рор
30
Гьямера
26
26
30
Гьямера
39
Кэмпбелл
7
7
39
Кэмпбелл
40
Оньека
10
Дарвих
10
Дарвих
40
Оньека
42
Моква
24
Шнелльбахер
24
Шнелльбахер
42
Моква
5
Баде
4
Куанса
4
Куанса
5
Баде
6
Фернандес
2
Медина
2
Медина
6
Фернандес
17
Васкес
35
Кофане
35
Кофане
17
Васкес
10
Тилльман
7
Хофманн
7
Хофманн
10
Тилльман
9
Морейра
22
Бонифаци
22
Бонифаци
9
Морейра
Остались в запасе
Эльверсберг
Байер
2
Николас Микельсон
ПЗ
6
Амара Конде
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
9
Ноэль Футкеу
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
13
Артур
ПЗ
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
2
Николас Микельсон
ПЗ
6
Амара Конде
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
9
Ноэль Футкеу
ЦФ
Остались в запасе
13
Артур
ПЗ
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Главный тренер
Винсент Вагнер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Эльверсберг
Точно не сыграют
Luis Seifert
ЦЗ
Tom Zimmerschied
ЦП
Байер
Точно не сыграют
Мартен Терье
ЛВ
Монтрель Калбрет
ПВ
Kennet Eichhorn
ЦП
Элисс Бен-Сегир
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Байера» с разницей как минимум в один мяч. Опыт, надeжная оборона и стабильная атака гостей делают их фаворитами, несмотря на атакующий потенциал хозяев. «Эльверсберг» способен забить, но его защита вряд ли выдержит давление «Байера» на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа «Байера» с форой (-1) с коэффициентом 1.93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Германии между «Эльверсбергом» и «Байером» состоится 29 августа 2026 года в Шпизен-Эльверсберге на стадионе «Урсафарм-Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Эльверсберг» – «Байер»: смотреть онлайн.

1.93
Победа «Байера» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Байер Эльверсберг
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