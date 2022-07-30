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Расписание матчей
Германия. Кубок
Эльверсберг - Байер
Эльверсберг - Байер: обзор матча 30 июля 2022
Эльверсберг
30.07.2022, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
4 : 3
Завершен
Байер
3'
J. Rochelt
17'
K. Koffi (П)
37'
Л. Шнелльбахер
74'
K. Conrad
5'
А. Гложек
30'
Ч. Арангис
89'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эльверсберг - Байер
Замена
E. Dacaj
️️️️
M. Feil
90'
+3
Замена
L. von Piechowski
️️️️
Т. Якобсен
90'
+3
89'
ГОЛ! 4:3!
П. Шик
Пас отдал
М. Диаби
76'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Ж. Фримпонг
ГОЛ! 4:2!
K. Conrad
74'
69'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Р. Андрих
69'
Замена
К. Беллараби
️️️️
А. Гложек
Замена
S. Tekerci
️️️️
K. Koffi
68'
64'
Желтая карточка
М. Диаби
46'
Замена
Паулиньо
️️️️
С. Азмун
46'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Ч. Арангис
ГОЛ! 3:2!
Л. Шнелльбахер
Пас отдал
K. Koffi
37'
30'
ГОЛ! 2:2!
Ч. Арангис
Пас отдал
С. Азмун
ГОЛ с пенальти! 2:1!
K. Koffi
17'
5'
ГОЛ! 1:1!
А. Гложек
Пас отдал
С. Азмун
ГОЛ! 1:0!
J. Rochelt
Пас отдал
M. Feil
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
10
Jannik Rochelt
ЦП
5
Торе Якобсен
ЦП
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
13
Marcel Correia
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Эльверсберг
5
Luca Menke
ЦЗ
3
Tobias Missner
ЦЗ
8
Semih Sahin
ЦП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
9
Valdrin Mustafa
ЦФ
1
Frank Lehmann
ЦФ
28
Laurin von Piechowski
ЦФ
10
Sinan Tekerci
ЦФ
21
Eros Dacaj
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
2-5
20
10
5
Якобсен
33
30
23
Сикингер
7
19
Фельхауэр
4-2-1-3
1
Градецки
30
Фримпонг
31
Коссуну
12
Тапсоба
5
Баккер
8
Андрих
20
Арангис
19
Диаби
10
Гложек
20
Азмун
14
Шик
5
Якобсен
28
28
5
Якобсен
30
10
10
30
7
21
21
7
20
Арангис
26
Демирбай
26
Демирбай
20
Арангис
8
Андрих
25
Паласиос
25
Паласиос
8
Андрих
20
Азмун
10
Паулиньо
10
Паулиньо
20
Азмун
10
Гложек
38
Беллараби
38
Беллараби
10
Гложек
30
Фримпонг
20
Похьянпало
20
Похьянпало
30
Фримпонг
Остались в запасе
Эльверсберг
Байер
5
Luca Menke
ЦЗ
3
Tobias Missner
ЦЗ
8
Semih Sahin
ЦП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
9
Valdrin Mustafa
ЦФ
1
Frank Lehmann
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
99
Андрей Лунев
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
5
Luca Menke
ЦЗ
3
Tobias Missner
ЦЗ
8
Semih Sahin
ЦП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
9
Valdrin Mustafa
ЦФ
1
Frank Lehmann
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Главный тренер
Винсент Вагнер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Эльверсберг - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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