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Расписание матчей
Германия. Кубок
Байер - Эльверсберг
Байер - Эльверсберг: обзор матча 29 октября 2024
Байер
29.10.2024, вторник, 20:00
Германия. Кубок, 2 раунд
3 : 0
Завершен
Эльверсберг
2'
П. Шик
9'
П. Шик
36'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Эльверсберг
84'
Желтая карточка
L. Finn Pinckert
Желтая карточка
Э. Тапсоба
81'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Й. Хофманн
79'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
П. Шик
79'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
Г. Джака
69'
Замена
А. Гримальдо
️️️️
Н. Телла
69'
69'
Замена
T. Zimmerschied
️️️️
A. Sicker
59'
Замена
П. Сток
️️️️
Ф. Аслани
46'
Замена
Ф. Герезгихер
️️️️
Л. Шнелльбахер
46'
Замена
M. Feil
️️️️
Л. Петков
ГОЛ! 3:0!
А. Гарсия
36'
ГОЛ! 2:0!
П. Шик
Пас отдал
Й. Хофманн
9'
ГОЛ! 1:0!
П. Шик
Пас отдал
Н. Телла
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
32
Матей Коварж
ВР
4
Джонатан Та
(К)
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
23
Карло Сикингер
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
31
Максимилиан Рор
ОП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
25
Лукас Петков
ПВ
17
Arne Sicker
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
17
Керим Алайбегович
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
40
Франсис Оньека
ЦФ
Эльверсберг
32
Daniel Pantschenko
ЦП
29
Tom Zimmerschied
ЦП
17
Frederik Schmahl
ЦП
27
Филимон Герезгихер
ЦП
10
Пауль Сток
АП
28
Tim Boss
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
24
Mohammad Mahmoud
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Коварж
20
Мукиэле
4
Та
12
Тапсоба
13
Артур
34
Джака
24
Гарсия
25
Паласиос
7
Хофманн
23
Телла
14
Шик
2-1-1-2-4
20
2
Баум
23
Сикингер
31
Рор
19
25
Петков
20
Дамар
24
Шнелльбахер
11
Аслани
33
17
23
Телла
22
Гримальдо
22
Гримальдо
23
Телла
7
Хофманн
8
Андрих
8
Андрих
7
Хофманн
34
Джака
7
Вирц
7
Вирц
34
Джака
14
Шик
22
Бонифаци
22
Бонифаци
14
Шик
17
29
29
17
24
Шнелльбахер
27
Герезгихер
27
Герезгихер
24
Шнелльбахер
11
Аслани
10
Сток
10
Сток
11
Аслани
25
Петков
7
7
25
Петков
Остались в запасе
Байер
Эльверсберг
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
40
Франсис Оньека
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
32
Daniel Pantschenko
ЦП
17
Frederik Schmahl
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
24
Mohammad Mahmoud
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
40
Франсис Оньека
ЦФ
Остались в запасе
32
Daniel Pantschenko
ЦП
17
Frederik Schmahl
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
24
Mohammad Mahmoud
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Байер - Эльверсберг
1
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
12
Нарушения
11
8
Офсайды
2
3
Количество передач
794
390
Сейвы
4
4
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
1 : 2
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 12 тур
Эльверсберг
- : -
06.12.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
5 : 0
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Бай-Арена
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