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  • «Эльверсберг» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

«Эльверсберг» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

29 августа, 15:04
Эльверсберг
29.08.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Байер
8' Л. Петков 9' К. Кэмпбелл 46' Д. Моква
77' П. Шик 90+1' К. Кофане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
31
Максимилиан Рор
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
19
Lukas Finn Pinckert
(К) ЦП
43
Felix Keidel
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
42
Давид Моква
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
(К) ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
10
Малик Тилльман
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Эльверсберг
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
26
Luca Sirch
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
7
Maurice Krattenmacher
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
10
Ноа Дарвих
АП
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
9
Ноэль Футкеу
ЦФ
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
2-2-2-3-1
20
21
Гюнтер
30
Гьямера
31
Рор
8
Пореба
19
43
39
Кэмпбелл
40
Оньека
25
Петков
42
Моква
3-1-1-3-2
1
Флеккен
5
Баде
12
Тапсоба
3
Гутьеррес
6
Фернандес
24
Гарсия
17
Васкес
10
Тилльман
9
Морейра
14
Шик
30
Маза
31
Рор
3
3
31
Рор
30
Гьямера
26
26
30
Гьямера
39
Кэмпбелл
7
7
39
Кэмпбелл
40
Оньека
10
Дарвих
10
Дарвих
40
Оньека
42
Моква
24
Шнелльбахер
24
Шнелльбахер
42
Моква
5
Баде
4
Куанса
4
Куанса
5
Баде
6
Фернандес
2
Медина
2
Медина
6
Фернандес
17
Васкес
35
Кофане
35
Кофане
17
Васкес
10
Тилльман
7
Хофманн
7
Хофманн
10
Тилльман
9
Морейра
22
Бонифаци
22
Бонифаци
9
Морейра
Остались в запасе
Эльверсберг
Байер
2
Николас Микельсон
ПЗ
6
Амара Конде
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
9
Ноэль Футкеу
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
13
Артур
ПЗ
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
2
Николас Микельсон
ПЗ
6
Амара Конде
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
9
Ноэль Футкеу
ЦФ
Остались в запасе
13
Артур
ПЗ
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Главный тренер
Винсент Вагнер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Эльверсберг
Точно не сыграют
Luis Seifert
ЦЗ
Tom Zimmerschied
ЦП
Байер
Точно не сыграют
Мартен Терье
ЛВ
Монтрель Калбрет
ПВ
Kennet Eichhorn
ЦП
Элисс Бен-Сегир
АП
Статистика матча Эльверсберг - Байер
3
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
18
14
Офсайды
1
1
Количество передач
281
547
Сейвы
0
3
Точность передач %
74
88
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.51
xGP (предотвращенные голы)
-1.52
-1.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльверсберг» против «Байера», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльверсберг» – «Байер»

«Эльверсберг» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Эльверсберг
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