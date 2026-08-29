29.08.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Эльверсберг
Эльверсберг
2-2-2-3-1
20
21
Гюнтер
30
Гьямера
31
Рор
8
Пореба
19
43
39
Кэмпбелл
40
Оньека
25
Петков
42
Моква
3-1-1-3-2
1
Флеккен
5
Баде
12
Тапсоба
3
Гутьеррес
6
Фернандес
24
Гарсия
17
Васкес
10
Тилльман
9
Морейра
14
Шик
30
Маза
31
Рор
3
3
31
Рор
30
Гьямера
26
26
30
Гьямера
39
Кэмпбелл
7
7
39
Кэмпбелл
40
Оньека
10
Дарвих
10
Дарвих
40
Оньека
42
Моква
24
Шнелльбахер
24
Шнелльбахер
42
Моква
5
Баде
4
Куанса
4
Куанса
5
Баде
6
Фернандес
2
Медина
2
Медина
6
Фернандес
17
Васкес
35
Кофане
35
Кофане
17
Васкес
10
Тилльман
7
Хофманн
7
Хофманн
10
Тилльман
9
Морейра
22
Бонифаци
22
Бонифаци
9
Морейра
Остались в запасе
Эльверсберг
Байер
2
Николас Микельсон
ПЗ
6
Амара Конде
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
9
Ноэль Футкеу
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
13
Артур
ПЗ
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
2
Николас Микельсон
ПЗ
6
Амара Конде
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
9
Ноэль Футкеу
ЦФ
Остались в запасе
13
Артур
ПЗ
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Главный тренер
Винсент Вагнер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Эльверсберг
Точно не сыграют
Байер
Точно не сыграют
Статистика матча Эльверсберг - Байер
3
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
18
14
Офсайды
1
1
Количество передач
281
547
Сейвы
0
3
Точность передач %
74
88
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.51
xGP (предотвращенные голы)
-1.52
-1.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльверсберг» против «Байера», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльверсберг» – «Байер»
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Источник: «Бомбардир»