Шестнадцатого мая 2026 года в 16:30 по Москве состоится поединок заключительного тура чемпионата Германии в сезоне 2025/2026. Сохраняющий сугубо математические шансы на место в ЛЧ «Байер» примет один из старейших клубов страны – «Гамбург».

«Байер»

«Фармацевты» провели в целом достойный сезон, пробившись в плей-офф Лиги чемпионов и застолбив за собой место в еврокубках на следующую кампанию. Правда, «Байеру» вероятнее всего придется играть в Лиге Европы, но и это можно назвать достойным результатом, учитывая, что в Леверкузене идет серьезная перестройка.

Последние три игры:

Штутгарт – Байер 3:1

Байер – Лейпциг 4:1

Кельн – Байер 1:2

«Гамбург»

«Динозавры» долго и нудно болтались у зоны вылета во вторую Бундеслигу, но поднажав на финише сумели засейвиться в элитном футбольном дивизионе Германии. «Гамбург» поднялся на комфортную 11-ю строчку и пусть и не без приключений, но все решил главную задачу на сезон.

Последние три игры:

Гамбург – Фрайбург 3:2

Айнтрахт – Гамбург 1:2

Гамбург – Хоффенхайм 1:2

Очные встречи

Гамбург – Байер 0:1

Гамбург – Байер 1:2

Байер – Гамбург 3:0

Прогноз на матч «Байер» – «Гамбург»

В Леверкузене понимают, что Лига чемпионов им не «светит», но явно хотят завершить сезон на мажорной ноте. «Гамбург», в свою очередь, готов к открытому футболу и сыграет в свое удовольствие. Ждем результативного футбола с победой хозяев поля.

Прогноз: победа «Байера» и тотал больше 3,5 голов, кеф – 2,10, Прогноз на счет – 3:1.