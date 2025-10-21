Билялетдинов – о будущем тренере «Спартака»: «Откуда вы его выкопали?»

Ринат Билялетдинов рассказал о своем отношении к вероятному назначению Луиса Гарсии Пласы на пост главного тренера «Спартака».

Испанец должен 22 октября сменить Деяна Станковича.

Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».

Также он работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

«У меня бы возник вопрос, если бы я себя поставил на сторону болельщиков «Спартака»: «Откуда вы его выкопали?». Объясните нам, простому народу, принцип вашего выбора. Хотя бы намекните.

Кто вам подсовывает или рекомендует, кто в клубе отвечает за тренерскую селекцию? Почему именно он, а не кто-то другой? Если вы хотите тренера из-за границы, то почему из Испании, а не Португалии или Италии, если вы просто зациклены и на наших тренеров не обращаете внимание?

Российские специалисты – недотренеры для руководства «Спартака», – заявил Билялетдинов.