Билялетдинов объяснил, что не так с «Динамо» при Карпине

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал игру «Динамо» при главном тренере Валерии Карпине.

В 14-м туре РПЛ «Динамо» не победило «Рубин» (0:0).

Более получаса москвичи провели в большинстве.

«Динамо» занимает 8-е место.

«Чтобы быть на плаву нужны сыгранность и коллективные взаимодействия, у «Динамо» этого нет. Сложные атаки у них не получаются. Индивидуальные качества у игроков есть, но они часто будто нейтрализуют друг друга», – сказал Билялетдинов-старший.