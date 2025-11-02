Билялетдинов объяснил, что не так с «Динамо» при Карпине

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал игру «Динамо» при главном тренере Валерии Карпине.
- В 14-м туре РПЛ «Динамо» не победило «Рубин» (0:0).
- Более получаса москвичи провели в большинстве.
- «Динамо» занимает 8-е место.
«Чтобы быть на плаву нужны сыгранность и коллективные взаимодействия, у «Динамо» этого нет. Сложные атаки у них не получаются. Индивидуальные качества у игроков есть, но они часто будто нейтрализуют друг друга», – сказал Билялетдинов-старший.
Источник: «Советский спорт»