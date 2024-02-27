Билялетдинов спрогнозировал, удержится ли «Краснодар» на первом месте

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов не верит в чемпионские перспективы «Краснодара».

«Краснодар» не удержится на первом месте. Как бы их и на втором не догнали. «Локомотив» и «Динамо» в ближайшем туре определят, кто погонится за «Краснодаром». Да, с ЦСКА они нашли два очка в конце, но в том же матче с «Локомотивом», когда Антон Миранчук в прыжке забил, они те же два очка потеряли. Хотя та игра «Краснодаром» была почти выиграна.

Маятник всегда качается в обе стороны, и потеря очков гарантирована всем. У «Краснодара» не хватит глубины состава на оставшиеся 12 туров. Будут дисквалификации, травмы, потеря формы», – сказал Билялетдинов.