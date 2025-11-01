Смелый прогноз Билялетдинова на матч «Зенит» – «Локомотив»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов спрогнозировал ничью в матче 14-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив».
«По доставке мяча в штрафную площадь, насыщении ее игроками, на данный момент, анализируя все прошедшие матчи, у «Локомотива» лучше. В двух последних матчах и у «Зенита» подтянулся этот компонент, но стабилен ли он будет с этим соперником? Потому что в этом матче особенно будет важна такая старая футбольная поговорка: «Ты играешь настолько хорошо, насколько тебе позволяет соперник».
Давайте итоговый счет сделаем 1:1. Не будем обижать ни ту, ни другую сторону. «Локомотив» не проиграет и оставит себе эту серию. Тактики будут разные. Инициатива будет переходить от одного команды к другой. Будут элементы высокого, агрессивного прессинга в надежде отобрать мяч, заставить ошибиться и наказать. Соблазн велик. А у владеющий мячом команды соблазн велик отсечь человек 5-6 при прессинге и выйти из-под прессинга с мячом на свободное пространство, где будут максимум 4-5 игроков соперника. Вот за эту цель будут бороться обе команды одинаково», – сказал Билялетдинов.
- Игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20:15 мск.
- «Локомотив» занимает 3-е место в РПЛ с 27 очками после 13 туров. «Зенит» идет 4-м с 26 баллами.
- «Локо» – последняя московская команда, выигрывавшая РПЛ (2018 год).