Смелый прогноз Билялетдинова на матч «Зенит» – «Локомотив»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов спрогнозировал ничью в матче 14-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив».

«По доставке мяча в штрафную площадь, насыщении ее игроками, на данный момент, анализируя все прошедшие матчи, у «Локомотива» лучше. В двух последних матчах и у «Зенита» подтянулся этот компонент, но стабилен ли он будет с этим соперником? Потому что в этом матче особенно будет важна такая старая футбольная поговорка: «Ты играешь настолько хорошо, насколько тебе позволяет соперник».

Давайте итоговый счет сделаем 1:1. Не будем обижать ни ту, ни другую сторону. «Локомотив» не проиграет и оставит себе эту серию. Тактики будут разные. Инициатива будет переходить от одного команды к другой. Будут элементы высокого, агрессивного прессинга в надежде отобрать мяч, заставить ошибиться и наказать. Соблазн велик. А у владеющий мячом команды соблазн велик отсечь человек 5-6 при прессинге и выйти из-под прессинга с мячом на свободное пространство, где будут максимум 4-5 игроков соперника. Вот за эту цель будут бороться обе команды одинаково», – сказал Билялетдинов.