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    Билялетдинов объяснил спад в игре Батракова

    Ринат Билялетдинов порассуждал о снижении результативности полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

    • 19-летний футболист не забивает уже 4 матча, не ассистирует – 6.
    • В этом сезоне в его активе 11+8 в 22 играх.

    – Игроков и тренерский штаб «Локомотива» надо поддержать, плюсы тоже надо отмечать. Но когда похвала зашкаливает от юных возрастов до ветеранских…

    Лучше не перехвалить, но в то же время и сильно не переругать. Надо соблюдать определенный баланс: выше не подниматься и ниже не опускаться.

    – Многие как раз считают, что излишняя похвала Батракова негативно сказалась на нем в недавних матчах.

    – Ну а как же? Он по-любому все слышит, он же уши себе не заткнет ватой. Противовес должен быть, потому что истории наших и иностранных футболистов разных поколений показывают нечто похожее.

    Помню, появился португалец Ренату Санчеш. В 16-17 лет чего только ни вытворял, какие только дифирамбы ему ни пели. Его цену взвинтили многократно, чуть ли не под 100 миллионов евро.

    Где сейчас Ренату Саншеш? Он не блещет вообще! Где он? Ау! Хочется спросить его: «что с тобой случилось-то?».

    Даже если человек следит за собой, удержаться на высоком уровне тяжело. Период взлета не бесконечен, но и период спада тоже. Иногда после шага назад, надо делать два вперед.

    Вот этого хочется пожелать и отдельно игрокам «Локомотива», и вообще всем. В период взлета и в период падения не забывайте этот момент, чтобы мастерство росло.

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    Источник: «Все про спорт»

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    04.12.2024 23:11
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1733345001
    А был ещё у нас Денис Давыдов... (помните с кем его сравнивали?) А он все свои шаги делал только назад, и где он?... Даже в Медиалиге не заиграл. ((( ***
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