Билялетдинов объяснил «Зениту», что делать с Семаком на фоне невыразительного старта сезона

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов призвал не увольнять главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Семак ведь не первый год в «Зените» ищет подходы. Каждый год, даже если казалось, что состав безупречный и обыгрывает всех с запасом, всe равно надо искать что-то новое. Повторение – мать учения, но не должно быть рутины, и нужна свежая кровь.

Нет такого, что игроки «Зенита» по штрафной раскатывают мячи и забивают заслуженные красивые голы, как это было раньше. Исполнители определяют лицо команды, и сейчас изящности, конечно, нет. Может быть, появится – Педро раскроется. Жерсон – видно, что игрок с большой буквы, но нет тех игровых подходов, к которым мы привыкли. Ему нужно перестраиваться и возвращать ту игру, которая давала результат, вместе с другими игроками, или команда должна подстраиваться под нынешних исполнителей. Важно и какой будет рисунок игры. Мало ли что я хочу повторить, но у меня уже нет Клаудиньо, Малкома. Вендел уже не тот. Можно ещe перечислять тех, кто «делал погоду». «Зениту» сейчас тяжело.

– Не получится так, что Сергей Семак станет заложником обстоятельств? Когда есть многомиллионные бразильцы, и их надо ставить в состав, а уровню и целям команды они уже не соответствуют?

– Такие ситуации частенько складывались в других топовых клубах. И были конфликты, когда появлялись игроки, которых надо было ставить. А как эти игроки появлялись в клубе – это другой разговор. И Семак может попасть под такое давление. Семаку сейчас надо дать работать, и чтобы его не дeргали: не пересидел ли? Не перекипел ли? Не пора ли искать замену? А кто его заменит? Это всe ни к чему. Семак должен, как работал, так и работать.

Даже интересно, как Семак поймает ту игру, которая будет приближаться хотя бы к медальной. Потому что медальную игру сейчас показывают ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». «Динамо» не дотягивает и пока что в поиске. И «Зенит» там же.