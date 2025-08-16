Введите ваш ник на сайте
  • Билялетдинов объяснил «Зениту», что делать с Семаком на фоне невыразительного старта сезона

Билялетдинов объяснил «Зениту», что делать с Семаком на фоне невыразительного старта сезона

Сегодня, 09:52
5

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов призвал не увольнять главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Семак ведь не первый год в «Зените» ищет подходы. Каждый год, даже если казалось, что состав безупречный и обыгрывает всех с запасом, всe равно надо искать что-то новое. Повторение – мать учения, но не должно быть рутины, и нужна свежая кровь.

Нет такого, что игроки «Зенита» по штрафной раскатывают мячи и забивают заслуженные красивые голы, как это было раньше. Исполнители определяют лицо команды, и сейчас изящности, конечно, нет. Может быть, появится – Педро раскроется. Жерсон – видно, что игрок с большой буквы, но нет тех игровых подходов, к которым мы привыкли. Ему нужно перестраиваться и возвращать ту игру, которая давала результат, вместе с другими игроками, или команда должна подстраиваться под нынешних исполнителей. Важно и какой будет рисунок игры. Мало ли что я хочу повторить, но у меня уже нет Клаудиньо, Малкома. Вендел уже не тот. Можно ещe перечислять тех, кто «делал погоду». «Зениту» сейчас тяжело.

– Не получится так, что Сергей Семак станет заложником обстоятельств? Когда есть многомиллионные бразильцы, и их надо ставить в состав, а уровню и целям команды они уже не соответствуют?

– Такие ситуации частенько складывались в других топовых клубах. И были конфликты, когда появлялись игроки, которых надо было ставить. А как эти игроки появлялись в клубе – это другой разговор. И Семак может попасть под такое давление. Семаку сейчас надо дать работать, и чтобы его не дeргали: не пересидел ли? Не перекипел ли? Не пора ли искать замену? А кто его заменит? Это всe ни к чему. Семак должен, как работал, так и работать.

Даже интересно, как Семак поймает ту игру, которая будет приближаться хотя бы к медальной. Потому что медальную игру сейчас показывают ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». «Динамо» не дотягивает и пока что в поиске. И «Зенит» там же.

  • «Зенит» занимает в РПЛ 8-е место с 5 очками после 4 туров.
  • В прошлом сезоне команда финишировала 2-й в чемпионате России, а до этого побеждала в турнире 6 раз подряд.
  • В 17:30 мск «Зенит» начнет матч 5-го тура РПЛ против «Спартака».

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Билялетдинов Ринат Семак Сергей
Интерес
1755328278
Мне вот интересен "Локомотив",игроки которого, после каждого победного матча открыто говорят о своей победной тактики:переждать атакующий напор соперника и остро и результативно контратаковать.Если это так, что будет, интересно, когда они встретятся с крепким середняком, который тоже займёт выжидательную тактику, и деповцы вынуждены будут играть первым номером? И умеют ли?Видимо, на этом скользком участке их и поджидает первая неудача. А про СЕмака кто что только не говорил, а надо говорить о команде-организме, прекращающем своё прежнее существование.Гегемонизм заканчивается у всех.
Ответить
vvv123
1755332490
Надо гнать и ставить тренера с идеями. И половину ленивых бразил тоже выгнать!
Ответить
Номэд
1755335336
Билялетдинов объяснил «Зениту»... Зенит: Спасибо, принято.
Ответить
Garrincha58
1755336740
Сколько можно перестраиваться год два может три четыре в прошлом году так и не смогли в позапрошлом играли ни шатко ни валко хотя Динамо и Краснодар на блюдечке принесли и подарили Зениту 6 чемпионство незаслуженно Так сколько? господин Билялетдинов сколько???? Советчик блин уже достали эти советы псевдо экспертов сколько вас развелось
Ответить
