«Семак и Галактионов не хуже Манчини и Спаллетти»: Билялетдинов выступил против иностранных тренеров в РПЛ

Бывший тренер «Рубина», «Локомотива» Ринат Билялетдинов недоволен иностранными коллегами в РПЛ.
«Российские тренеры как минимум ничуть не хуже иностранцев, которые сейчас работают в РПЛ. Я не вижу смысла молиться на иностранных тренеров. Что они дали нашему футболу? Ничего.
У звездных тренеров почему-то ничего не складывалось в России. Манчини, Спаллетти, Луческу. Ничего особенного они не показали.
Семак и Галактионов не уступают им. Им дают спокойно работать, не дергают их, и они приносят результат на дистанции», – сказал Билялетдинов.
- Семак привел «Зенит» к 6 чемпионствам подряд.
- Роберто Манчини сейчас в сборной Саудовской Аравии.
- Лучано Спаллетти тренирует Италию.