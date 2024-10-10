«Семак и Галактионов не хуже Манчини и Спаллетти»: Билялетдинов выступил против иностранных тренеров в РПЛ

Бывший тренер «Рубина», «Локомотива» Ринат Билялетдинов недоволен иностранными коллегами в РПЛ.

«Российские тренеры как минимум ничуть не хуже иностранцев, которые сейчас работают в РПЛ. Я не вижу смысла молиться на иностранных тренеров. Что они дали нашему футболу? Ничего.

У звездных тренеров почему-то ничего не складывалось в России. Манчини, Спаллетти, Луческу. Ничего особенного они не показали.

Семак и Галактионов не уступают им. Им дают спокойно работать, не дергают их, и они приносят результат на дистанции», – сказал Билялетдинов.