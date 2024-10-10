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    • «Семак и Галактионов не хуже Манчини и Спаллетти»: Билялетдинов выступил против иностранных тренеров в РПЛ

    «Семак и Галактионов не хуже Манчини и Спаллетти»: Билялетдинов выступил против иностранных тренеров в РПЛ

    Бывший тренер «Рубина», «Локомотива» Ринат Билялетдинов недоволен иностранными коллегами в РПЛ.

    «Российские тренеры как минимум ничуть не хуже иностранцев, которые сейчас работают в РПЛ. Я не вижу смысла молиться на иностранных тренеров. Что они дали нашему футболу? Ничего.

    У звездных тренеров почему-то ничего не складывалось в России. Манчини, Спаллетти, Луческу. Ничего особенного они не показали.

    Семак и Галактионов не уступают им. Им дают спокойно работать, не дергают их, и они приносят результат на дистанции», – сказал Билялетдинов.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (2)
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    7:1
    1728563957
    спаллетти ничего не показал? о_О 2 чемпионства, кубок/суперкубок, 6 побед в группе ЛЕ, выход из группы ЛЧ. драл спартаг.
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    Питерский князь
    1728565240
    Спаллетти, это Гарай, Халк, Витцель. Из МЮ почти игрока взяли, Нани. А почему здесь газы, человека, который к Зениту не относится?
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