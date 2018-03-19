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Ринат Билялетдинов
Материалы
Ринат Билялетдинов - материалы
Россия
17 августа 1959 (67)
Тренер
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Публикации
«СКА-Хабаровск» не должен вылетать. Это нормальный клуб
Они идут последними, но еще могут спастись.
19.03.2018 09:45
19
Вместо «Спартака» – в худшую команду РФПЛ. Что случилось с Максимом Канунниковым?
Пытаемся найти ответ.
02.03.2018 18:00
16
Моуринью пытается купить Гризманна. «Спартак» хочет вернуть Эменике. Дайджест событий дня
Мутко – кандидат в совет ФИФА. Попова продают в «Трабзонспор», но он ничего об этом не знает. Названа конечная стоимость стадиона в Санкт-Петербурге. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.12.2016 21:40
4
«Терек» мечтает о Лиге чемпионов, «Краснодар» постепенно догоняет ЦСКА
О вундеркиндах «Амкара», лучшем футболе от «Урала», приходящем в себя «Рубине» и идущем к чемпионству «Краснодаре» – в обзоре середины таблицы РФПЛ от «Бомбардира».
08.12.2015 10:06
1
Сергей Кисляк: «После жеребьевки не особенно серьезно отнеслись к «Сьону»
Полузащитник казанского «Рубина» Сергей Кисляк в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал, что у клуба еще остались шансы на то, чтобы выйти в весеннюю часть Лиги Европы, а также назвал причины неудачного старта текущего сезона.
26.11.2015 17:00
2
Петар Занев: «В матчах с «Рубином», «Крыльями» и ЦСКА постараемся набрать четыре очка»
Защитник пермского «Амкара» Петар Занев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о подготовке к игре с казанским «Рубином», а также прокомментировал эпизод с кражей документов у Фегора Огуде.
20.11.2015 18:00
2
Евгений Бушманов: «Когда у руля команды Бердыев, возможно все»
Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал, что работа Слуцкого в сборной прибавила стабильности ЦСКА, оценил перспективы «Динамо» в борьбе за медали, а также заверил, что «Ростову» по силам оказаться в еврокубках.
16.10.2015 10:00
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 8-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В восьмом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Денис Лапшин.
13.09.2015 09:36
5
Гончаренко, Черчесов и еще 3 тренера, которые могут возглавить «Рубин»
Сегодня стало понятно, что Ринат Билялетдинов уже не вернется в казанский «Рубин». «Бомбардир» разбирается, кто может сменить Рината Саяровича у руля казанцев.
07.09.2015 18:04
10
Артем Дзюба переиграл Златана Ибрагимовича. Дайджест событий дня
Сборная Англии пробилась на Евро. Билялетдинов получит серьезную неустойку за расторжение контракта. Месси установил очередное достижение. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
06.09.2015 00:29
4
Владимир Путин требует ужесточения лимита. Дайджест событий дня
Курбан Бердыев может снова руководить «Рубином». «Газпром» снова начнет финансировать РФС. Владимир Путин считает, что лимит в Премьер-лиге надо ужесточить. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
05.09.2015 00:06
14
Антисборная 7-го тура РФПЛ: Натхо, Кришито, Промес и другие
Стабильные пермяки, нелетучий голландец, миллионный форвард и прочие – в списке неудачников 7-го тура чемпионата России от «Бомбардира».
01.09.2015 17:50
10
«Зенит» ищет замену Виллаш-Боашу, матч Россия - Швеция могут не показать по ТВ. Дайджест событий дня
Петербургский «Зенит» хочет пригласить на пост главного тренера Юргена Клоппа. Ванкер сменил «Динамо» на «Рому». Билялетдинову предложили покинуть «Рубин». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
31.08.2015 23:55
4
Это – немощно! Каким был 7-й тур РФПЛ
О чудотворце Акинфееве, лучшей комбинации сезона, обнаглевшем Виллаш-Боаше и о том, как восьмилетний мальчик едва не выиграл квартиру – в обзоре седьмого тура от «Бомбардира».
31.08.2015 12:08
10
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 7-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В седьмом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент портала Филипп Федоренко.
30.08.2015 09:42
8
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