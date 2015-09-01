Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Антисборная 7-го тура РФПЛ: Натхо, Кришито, Промес и другие

Антисборная 7-го тура РФПЛ: Натхо, Кришито, Промес и другие

<p><em>Стабильные пермяки, нелетучий голландец, миллионный форвард и прочие – в списке неудачников 7-го тура чемпионата России от «Бомбардира». </em></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Антигерои 7-го тура РФПЛ</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441101653_Snimok_ekrana_31.png" style="height:456px" /></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103308_Rebrov-Artyom.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Вратарь. Артем Ребров («Спартак»)</strong></span><br /> <br /> <strong>Общая оценка: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> недоброжелательным «пинком» в Таски</p> <p>Вообще «Спартак» игру с «Анжи» проиграл по всем статьям – тут и говорить нечего, но самым главным пунктом здесь стоит выделить то, что прежде всего проблема москвичей была в психологии. Не было у них в глазах желания и – что самое главное – уверенности в том, что вот сейчас-то мы выйдем на поле и раскатаем по газону команду, которая, на секунду, занимает последнее место в турнирной таблице. А это о чем-то да говорит. И если поначалу это казалось лишь расчетом взять соперника измором, то после катастрофического ляпа Реброва было ясно – красно-белые посыпались. Ведь если капитан и полноправный лидер коллектива не сумел совладать со своими нервами и сперва вынес мяч прямиком в Таски, а затем упустил Угу Алмейда, то кто же тогда будет заводить команду? Как оказалось, никто – вот «Спартак» и потерпел очередную неудачу в родных стенах.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103334_Utsiev-Rizvan.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Правый защитник. Ризван Уциев («Терек»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>гостеприимностью</p> <p>Не очень приятная тенденция наметилась в российском футболе: в прошлом туре откровенно странную игру провели между собой «Локомотив» и «Уфа», а теперь вот за дело взялись «Урал» и «Терек». 6 забитых на двоих мячей - и это при условии, что грозненцы в предыдущих шести встречах забили лишь трижды. То есть ровно столько же, сколько и за игру с командой Гончаренко, который, кстати, перед матчем из Екатеринбурга уехал. Обещал вернуться, как говорится, но на слово верить не будем – мало ли, что там случилось. Что же до матча, то в оборонах обеих команд порядка не было, но отдельной строкой хотелось выделить Ризвана Уциева. Он для «Терека» уже, можно сказать, ветеран, неотъемлемая часть коллектива, но в данном матче смотрелся несколько неуверенно. Частенько ошибался в защите, не так уж часто помогал в атаке – сыграл на непривычном для себя низком уровне.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103471_Zhoze-Ferreyra-Nadson.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный защитник. Надсон («Крылья Советов»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> в эпизоде с голом «Зенита» все сделал сам</p> <p>Очень уж не хотелось ставить в антисборную хоть кого-то из команды, которая вышла триумфатором в матче с чемпионом России. Будучи еще совсем недавно участником ФНЛ. Но Надсон мимо нашего рейтинга в итоге прошмыгнуть не сумел: если бы не сумасшедший настрой «крылышек», то его автогол мог бы положить начало разгрома самарской команды – времени для этого у «Зенита» было предостаточно. Повезло – питерцы заработали на игру атакующую импотенцию, а гости все забивали и забивали. А Надсона все-таки следует пожурить: отныне, прерывая передачу в своей штрафной, следует быть аккуратнее.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103489_Belorukov-Dmitriy.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный защитник. Дмитрий Белоруков («Амкар»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> традиционной удручающей для «Амкара» нынешнего сезона игрой в обороне</p> <p>Опыт – дело хорошее. А опыт вкупе с работоспособностью = Сергей Игнашевич. Тут же дело имеем с другим: Дмитрий Белоруков от своего коллеги по оборонному цеху все-таки немного, но отстает. И тем не менее, на протяжении долгих-долгих лет воспитанник петербургского футбола честно и добросовестно трудился во благо «Амкара», но, судя по всему, совсем скоро ему придется задуматься о завершении карьеры. Этот сезон показывает, что Белоруков прилично постарел: вот и в игре с «Ростовом» случались уже будничные привозы, обрезы, ошибки. Он банально не успевал за более шустрыми игроками ростовской команды, а результат-то на табло, которое знаменует очередное поражение пермяков. Очевидно, уже зимой Гаджи Муслимович задумается о масштабных переменах в коллективе.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103523_Krishito-Domeniko.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Левый защитник. Доменико Кришито («Зенит»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> не тем, чем ожидалось</p> <p>Очередной капитан в нашем рейтинге не особо удачливых тура сего. Доменико Кришито вывел команду на игру с повязкой на руке, но более ничем полезным на поле не отметился. Напротив: когда «Крылья» забивали второй мяч, именно итальянец безропотно проиграл дуэль Молло на фланге, дальше уже все зависело от Корниленко. Да и третий гол самарцев частично на его совести: Кришито даже не пытался помешать  убегавшему один на один с Лодыгиным белорусскому форварду, а тот вратаря даже и не заметил. 1:3. Едва ли защитник теперь когда-либо повязку получит.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103543_Ogude-Fegor.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Опорный полузащитник. Фегор Огуде («Амкар») (с)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> нелепым удалением</p> <p>И снова «Амкар». Нет, мы не специально, правда. Судите сами: Огуде (уже бывал у нас, кстати. Но исправляться, видимо, не спешит) получил красную карточку не за то, что отчаянно боролся с соперником, оставшись в одиночестве перед собственными воротами, и уж точно не за слишком уж агрессивную игру – в этих случаях удаление можно было бы списать на обстоятельства и забыть. Но, черт побери, бить Калачева в лицо за то, что тот хотел забрать мяч для розыгрыша штрафного – это что-то с чем-то, настоящий американский вестерн. Нигериец оставил свою команду в меньшинстве против довольно сильного оппонента, после чего «Амкар» буквально сразу же получил гол и отправился по домам думать да гадать, как игру налаживать. Капитан? Да без вопросов! Только после этого едва ли он будет улыбаться – флагманом своего корабля он точно не стал.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103560_Yusupov-Artur.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный полузащитник. Артур Юсупов («Зенит»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> до сих пор не может вписаться в игру «Зенита»</p> <p>Импортозамещение у «Зенита» пока что работает так себе. Что Дзюба никак не может почувствовать уверенность в своих силах, несмотря на наличие под боком ассистентов высочайшего класса, что Юсупов, который пока что дает о себе знать лишь во время объявления составов да и только. Артуру тяжело – это видно невооруженным глазом, и в игре с «Крыльями» он тенденцию не нарушил, ибо смотрелся традиционно блекло.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103598_Natho-Bibars.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный полузащитник. Бибрас Натхо (ЦСКА)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> очередным незабитым пенальти</p> <p>Вирус незабитых пенальти шагает по московским армейцам.  На сей раз колесо «фортуны» вновь остановилось на Натхо, который очередной удар с одиннадцатиметровой отметки смазал. Но причина его попадания в наш рейтинг все-таки немного глубже: израильтянин уже довольно длительное время находится в неважных кондициях. Не видим мы того Бибраса Натхо, которого привыкли видеть. Видимо, Леонид Слуцкий того же мнения – в игре с «Кубанью» полузащитник был довольно быстро заменен.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103616_Promes-Kuinsi.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Правый крайний нападающий. Квинси Промес («Спартак»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> неплохим ударом со штрафного. Всe</p> <p>Когда «Спартак» говорит «не могу!», Квинси говорит «есть!». По крайней мере, раньше было там. И, думается, болельщики красно-белых ожидали, что после нескольких невыразительных потугов их команды в атаке за дело возьмется этот всемогущий голландец, и все резко станет хорошо. Но не в этот раз: Промес много ошибался, редко создавал опасность у чужих ворот и вообще, кажется, провел едва ли не худший свой матч за спартаковскую карьеру. Но со штрафного пробил, конечно, классно – если бы забил, глядишь, не оказался бы у нас.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441105775_Galiulin-Vagiz.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Левый крайний нападающий. Вагиз Галиулин («Уфа»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> абсолютно ничем</p> <p>Ровно так же, как и его коллега по амплуа Вагиз Галиулин. Экс-полузащитник «Рубина» не отметился в игре с «Динамо» ничем, кроме относительно раннего ухода с поля. Игорь Колыванов решил убрать Галиулина, выпустив вместо него Фримпонга, но и это в итоге не помогло переломить ход встречи.</p> <hr /> <p> </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441105797_Dyadyun-Vladimir.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный нападающий. Владимир Дядюн («Рубин»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> не забил, но заработал</p> <p>О Дядюне и о его умении делать деньги из воздуха можно снимать фильмы. Форвард казанцев забивать разучился, кажется, уже давно, но до сих пор, что удивительно, на него есть спрос. Что же до игры с «Мордовией», то Владимир сыграл в обычной для себя манере: где-то что-то и как-то. А сразу после перерыва нападающий и вовсе ретировался с поля, уступив место Портнягину. Который, кстати, забил.</p> <p> </p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441105827_914.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Тренер. Ринат Билялетдинов</strong></span></p> <p><strong>Выбор состава:</strong> 4/10</p> <p><strong>Выбор тактики:</strong> 2/10</p> <p><strong>Замены: </strong>4/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> отставкой, которая вот-вот случится</p> <p>«Рубин» при Билялетдинове падает все глубже и глубже: в копилке казанцев были поражения от ЦСКА, «Амкара», «Спартака», «Ростова», «Зенита», а теперь к ним добавилась еще и «Мордовия». Такого ужасающего старта сезона в Татарстане еще не знали. Саранчанам команда Рината Саяровича проиграла абсолютно во всем: в характере, в скорости, в самоотдаче. Тренер пытался вернуть своих ребят в игру, выпустив готового рвать и метать Портнягина, но это в итоге не помогло.  «Рубин» по-прежнему сидит в зоне вылета, а Билялетдинов фактически отправлен восвояси.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440855" target="_blank">Это – немощно! Каким был 7-й тур РФПЛ</a></p> <table align="left" border="1" cellpadding="5" cellspacing="5" style="height:443px; width:300px"> <caption> <p><span style="color:#000000"><strong>Количество попаданий в антисборную</strong></span></p> </caption> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/13.gif" />  <a href="https:///teams/amk">Амкар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/6.gif" />  <a href="https:///teams/rub">Рубин</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/3.gif" />  <a href="https:///teams/zen">Зенит</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/73.gif" />  <a href="https:///teams/kbn">Кубань</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1058.gif" />  <a href="https:///teams/kra">Краснодар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/106.gif" />  <a href="https:///teams/ure">Урал</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/102.gif" />  <a href="https:///teams/ter">Терек</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1118.gif" />  <a href="https:///teams/ufa">Уфа</a></td> <td style="text-align:center">3</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/5.gif" />  <a href="https:///teams/spa">Спартак М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/185.gif" />  <a href="https:///teams/anj">Анжи</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/15.gif" />  <a href="https:///teams/krs">Крылья Советов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/4.gif" />  <a href="https:///teams/csk">ЦСКА</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/110.gif" />  <a href="https:///teams/mor">Мордовия</a></td> <td style="text-align:center"><strong>1</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/2.gif" />  <a href="https:///teams/lom">Локомотив</a></td> <td style="text-align:center"><strong>1</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/14.gif" />  <a href="https:///teams/ros">Ростов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>1</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1.gif" />  <a href="https:///teams/din">Динамо М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>0</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>

Россия. Премьер-лига ЦСКА Белоруков Дмитрий Уциев Ризван Галиулин Вагиз Кришито Доменико Юсупов Артур Дядюн Владимир Натхо Бибрас Надсон Огуде Фегор Промес Квинси Билялетдинов Ринат
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Оззи
1441120233
Динамо радует )))
Ответить
yellowbarmaley
1441121480
Клёво! Игроки Динамо ни разу не попадали в это стойло!
Ответить
ufos73
1441121708
Адекватно чо... Виноват Тски, собак спустили на Реброва. Не оправдываю ляп Реброва, но нахрена было бежать на вратаря, таща на себе соперника? Промес не забил и уже худщий )) А где тогда Хульк, Дзюбиньо:? Последний вообще должен быть тут капитаном!
Ответить
westerose
1441124629
А почему Динамо решило вдруг распродаваться? Хорошо же играли.. Финансирование закончилось?
Ответить
VIPded
1441171704
Бибрас запарил уже незабиванием пенок... Поделом...)))
Ответить
alex1004
1441177754
"Вообще "Спартак" игру с "Анжи" проиграл по всем статьям" Аффтар жжот. Даже Семин в послематчевом интервью говорил, что Анжи повезло, хотя по его мнению на одно очко они наиграли, и данный результат с везением это компенсация не везухи в прошлых турах. В первом тайме была равная игра, а во втором Спартак зажал Анжи на его половине, чуть подотпустил лишь последние минут пять, за что и поплатился. Как можно проиграть "по всем статьям" если соотношение ударов по воротам 20:6 в пользу Спартака, владение мячом 62%-38%, угловые 10:3. Понимаю есть понятие субъективный взгляд на вещи, но не настолько же...
Ответить
Спартак-воин
1441182904
Спартаковцы оба по делу в антисборной...только тренером бы сюда Аленичева
Ответить
Спартак-воин
1441182954
Вообще антисборная отличная придума...авторам зачёт !
Ответить
Главные новости
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
Фото«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
5
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
51
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
3
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+