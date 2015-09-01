Антисборная 7-го тура РФПЛ: Натхо, Кришито, Промес и другие

<p><em>Стабильные пермяки, нелетучий голландец, миллионный форвард и прочие – в списке неудачников 7-го тура чемпионата России от «Бомбардира». </em></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Антигерои 7-го тура РФПЛ</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441101653_Snimok_ekrana_31.png" style="height:456px" /></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103308_Rebrov-Artyom.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Вратарь. Артем Ребров («Спартак»)</strong></span><br /> <br /> <strong>Общая оценка: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> недоброжелательным «пинком» в Таски</p> <p>Вообще «Спартак» игру с «Анжи» проиграл по всем статьям – тут и говорить нечего, но самым главным пунктом здесь стоит выделить то, что прежде всего проблема москвичей была в психологии. Не было у них в глазах желания и – что самое главное – уверенности в том, что вот сейчас-то мы выйдем на поле и раскатаем по газону команду, которая, на секунду, занимает последнее место в турнирной таблице. А это о чем-то да говорит. И если поначалу это казалось лишь расчетом взять соперника измором, то после катастрофического ляпа Реброва было ясно – красно-белые посыпались. Ведь если капитан и полноправный лидер коллектива не сумел совладать со своими нервами и сперва вынес мяч прямиком в Таски, а затем упустил Угу Алмейда, то кто же тогда будет заводить команду? Как оказалось, никто – вот «Спартак» и потерпел очередную неудачу в родных стенах.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103334_Utsiev-Rizvan.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Правый защитник. Ризван Уциев («Терек»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>гостеприимностью</p> <p>Не очень приятная тенденция наметилась в российском футболе: в прошлом туре откровенно странную игру провели между собой «Локомотив» и «Уфа», а теперь вот за дело взялись «Урал» и «Терек». 6 забитых на двоих мячей - и это при условии, что грозненцы в предыдущих шести встречах забили лишь трижды. То есть ровно столько же, сколько и за игру с командой Гончаренко, который, кстати, перед матчем из Екатеринбурга уехал. Обещал вернуться, как говорится, но на слово верить не будем – мало ли, что там случилось. Что же до матча, то в оборонах обеих команд порядка не было, но отдельной строкой хотелось выделить Ризвана Уциева. Он для «Терека» уже, можно сказать, ветеран, неотъемлемая часть коллектива, но в данном матче смотрелся несколько неуверенно. Частенько ошибался в защите, не так уж часто помогал в атаке – сыграл на непривычном для себя низком уровне.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103471_Zhoze-Ferreyra-Nadson.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный защитник. Надсон («Крылья Советов»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> в эпизоде с голом «Зенита» все сделал сам</p> <p>Очень уж не хотелось ставить в антисборную хоть кого-то из команды, которая вышла триумфатором в матче с чемпионом России. Будучи еще совсем недавно участником ФНЛ. Но Надсон мимо нашего рейтинга в итоге прошмыгнуть не сумел: если бы не сумасшедший настрой «крылышек», то его автогол мог бы положить начало разгрома самарской команды – времени для этого у «Зенита» было предостаточно. Повезло – питерцы заработали на игру атакующую импотенцию, а гости все забивали и забивали. А Надсона все-таки следует пожурить: отныне, прерывая передачу в своей штрафной, следует быть аккуратнее.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103489_Belorukov-Dmitriy.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный защитник. Дмитрий Белоруков («Амкар»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> традиционной удручающей для «Амкара» нынешнего сезона игрой в обороне</p> <p>Опыт – дело хорошее. А опыт вкупе с работоспособностью = Сергей Игнашевич. Тут же дело имеем с другим: Дмитрий Белоруков от своего коллеги по оборонному цеху все-таки немного, но отстает. И тем не менее, на протяжении долгих-долгих лет воспитанник петербургского футбола честно и добросовестно трудился во благо «Амкара», но, судя по всему, совсем скоро ему придется задуматься о завершении карьеры. Этот сезон показывает, что Белоруков прилично постарел: вот и в игре с «Ростовом» случались уже будничные привозы, обрезы, ошибки. Он банально не успевал за более шустрыми игроками ростовской команды, а результат-то на табло, которое знаменует очередное поражение пермяков. Очевидно, уже зимой Гаджи Муслимович задумается о масштабных переменах в коллективе.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103523_Krishito-Domeniko.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Левый защитник. Доменико Кришито («Зенит»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> не тем, чем ожидалось</p> <p>Очередной капитан в нашем рейтинге не особо удачливых тура сего. Доменико Кришито вывел команду на игру с повязкой на руке, но более ничем полезным на поле не отметился. Напротив: когда «Крылья» забивали второй мяч, именно итальянец безропотно проиграл дуэль Молло на фланге, дальше уже все зависело от Корниленко. Да и третий гол самарцев частично на его совести: Кришито даже не пытался помешать убегавшему один на один с Лодыгиным белорусскому форварду, а тот вратаря даже и не заметил. 1:3. Едва ли защитник теперь когда-либо повязку получит.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103543_Ogude-Fegor.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Опорный полузащитник. Фегор Огуде («Амкар») (с)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> нелепым удалением</p> <p>И снова «Амкар». Нет, мы не специально, правда. Судите сами: Огуде (уже бывал у нас, кстати. Но исправляться, видимо, не спешит) получил красную карточку не за то, что отчаянно боролся с соперником, оставшись в одиночестве перед собственными воротами, и уж точно не за слишком уж агрессивную игру – в этих случаях удаление можно было бы списать на обстоятельства и забыть. Но, черт побери, бить Калачева в лицо за то, что тот хотел забрать мяч для розыгрыша штрафного – это что-то с чем-то, настоящий американский вестерн. Нигериец оставил свою команду в меньшинстве против довольно сильного оппонента, после чего «Амкар» буквально сразу же получил гол и отправился по домам думать да гадать, как игру налаживать. Капитан? Да без вопросов! Только после этого едва ли он будет улыбаться – флагманом своего корабля он точно не стал.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103560_Yusupov-Artur.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный полузащитник. Артур Юсупов («Зенит»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> до сих пор не может вписаться в игру «Зенита»</p> <p>Импортозамещение у «Зенита» пока что работает так себе. Что Дзюба никак не может почувствовать уверенность в своих силах, несмотря на наличие под боком ассистентов высочайшего класса, что Юсупов, который пока что дает о себе знать лишь во время объявления составов да и только. Артуру тяжело – это видно невооруженным глазом, и в игре с «Крыльями» он тенденцию не нарушил, ибо смотрелся традиционно блекло.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103598_Natho-Bibars.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный полузащитник. Бибрас Натхо (ЦСКА)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> очередным незабитым пенальти</p> <p>Вирус незабитых пенальти шагает по московским армейцам. На сей раз колесо «фортуны» вновь остановилось на Натхо, который очередной удар с одиннадцатиметровой отметки смазал. Но причина его попадания в наш рейтинг все-таки немного глубже: израильтянин уже довольно длительное время находится в неважных кондициях. Не видим мы того Бибраса Натхо, которого привыкли видеть. Видимо, Леонид Слуцкий того же мнения – в игре с «Кубанью» полузащитник был довольно быстро заменен.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441103616_Promes-Kuinsi.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Правый крайний нападающий. Квинси Промес («Спартак»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> неплохим ударом со штрафного. Всe</p> <p>Когда «Спартак» говорит «не могу!», Квинси говорит «есть!». По крайней мере, раньше было там. И, думается, болельщики красно-белых ожидали, что после нескольких невыразительных потугов их команды в атаке за дело возьмется этот всемогущий голландец, и все резко станет хорошо. Но не в этот раз: Промес много ошибался, редко создавал опасность у чужих ворот и вообще, кажется, провел едва ли не худший свой матч за спартаковскую карьеру. Но со штрафного пробил, конечно, классно – если бы забил, глядишь, не оказался бы у нас.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441105775_Galiulin-Vagiz.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Левый крайний нападающий. Вагиз Галиулин («Уфа»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> абсолютно ничем</p> <p>Ровно так же, как и его коллега по амплуа Вагиз Галиулин. Экс-полузащитник «Рубина» не отметился в игре с «Динамо» ничем, кроме относительно раннего ухода с поля. Игорь Колыванов решил убрать Галиулина, выпустив вместо него Фримпонга, но и это в итоге не помогло переломить ход встречи.</p> <hr /> <p> </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441105797_Dyadyun-Vladimir.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный нападающий. Владимир Дядюн («Рубин»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> не забил, но заработал</p> <p>О Дядюне и о его умении делать деньги из воздуха можно снимать фильмы. Форвард казанцев забивать разучился, кажется, уже давно, но до сих пор, что удивительно, на него есть спрос. Что же до игры с «Мордовией», то Владимир сыграл в обычной для себя манере: где-то что-то и как-то. А сразу после перерыва нападающий и вовсе ретировался с поля, уступив место Портнягину. Который, кстати, забил.</p> <p> </p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1441105827_914.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Тренер. Ринат Билялетдинов</strong></span></p> <p><strong>Выбор состава:</strong> 4/10</p> <p><strong>Выбор тактики:</strong> 2/10</p> <p><strong>Замены: </strong>4/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> отставкой, которая вот-вот случится</p> <p>«Рубин» при Билялетдинове падает все глубже и глубже: в копилке казанцев были поражения от ЦСКА, «Амкара», «Спартака», «Ростова», «Зенита», а теперь к ним добавилась еще и «Мордовия». Такого ужасающего старта сезона в Татарстане еще не знали. Саранчанам команда Рината Саяровича проиграла абсолютно во всем: в характере, в скорости, в самоотдаче. Тренер пытался вернуть своих ребят в игру, выпустив готового рвать и метать Портнягина, но это в итоге не помогло. «Рубин» по-прежнему сидит в зоне вылета, а Билялетдинов фактически отправлен восвояси.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440855" target="_blank">Это – немощно! Каким был 7-й тур РФПЛ</a></p> <table align="left" border="1" cellpadding="5" cellspacing="5" style="height:443px; width:300px"> <caption> <p><span style="color:#000000"><strong>Количество попаданий в антисборную</strong></span></p> </caption> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/13.gif" /> <a href="https:///teams/amk">Амкар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/6.gif" /> <a href="https:///teams/rub">Рубин</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/3.gif" /> <a href="https:///teams/zen">Зенит</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/73.gif" /> <a href="https:///teams/kbn">Кубань</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1058.gif" /> <a href="https:///teams/kra">Краснодар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/106.gif" /> <a href="https:///teams/ure">Урал</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/102.gif" /> <a href="https:///teams/ter">Терек</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1118.gif" /> <a href="https:///teams/ufa">Уфа</a></td> <td style="text-align:center">3</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/5.gif" /> <a href="https:///teams/spa">Спартак М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/185.gif" /> <a href="https:///teams/anj">Анжи</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/15.gif" /> <a href="https:///teams/krs">Крылья Советов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/4.gif" /> <a href="https:///teams/csk">ЦСКА</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/110.gif" /> <a href="https:///teams/mor">Мордовия</a></td> <td style="text-align:center"><strong>1</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/2.gif" /> <a href="https:///teams/lom">Локомотив</a></td> <td style="text-align:center"><strong>1</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/14.gif" /> <a href="https:///teams/ros">Ростов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>1</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1.gif" /> <a href="https:///teams/din">Динамо М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>0</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>