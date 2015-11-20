Петар Занев: «В матчах с «Рубином», «Крыльями» и ЦСКА постараемся набрать четыре очка»

Защитник пермского "Амкара" Петар Занев в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" рассказал о подготовке к игре с казанским "Рубином", а также прокомментировал эпизод с кражей документов у Фегора Огуде.

– У нас все нормально, готовимся по обычному графику. Только сейчас в Перми достаточно холодно, и это хорошо ощущается. Но думаю, что это станет для "Амкара" дополнительным плюсом, так как команда уже привыкла к такой погоде.

– Многие как раз из-за этого и боятся ехать в Пермь. Вы привыкли к таким условиям?

– Пока еще снега тут нет, но очень холодно. Да, мне уже привычно играть в таких условиях, ведь мы каждый день тренируемся.

– Что уже успели узнать о "Рубине"?

– Они находятся сейчас в неплохой форме, преодолев все проблемы от неудачного старта сезона. Мне кажется, что они значительно прибавили, поэтому в субботу нас ожидает тяжелая игра. Пауза, которая из-за матчей сборных была в чемпионате, пойдет казанцам только на пользу. Сейчас "Амкар" и "Рубин" являются соседями по турнирной таблице, так что предстоящий матч для нас будет битвой не за три, а за шесть очков.

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– То, что "Рубин" еще выступает и в еврокубках, – это плюс для "Амкара"?

– Если бы они провели встречу в Лиге Европы прямо перед игрой с нами, то тогда для "Амкара" это было бы плюсом. Но сейчас "Рубин" же ни с кем не играл, так что казанцы будут вполне свеженькими.

– После отставки Билялетдинова игра у коллектива из Татарстана сильно поменялась?

– Я не могу комментировать игру "Рубина" подробно, так как не нахожусь в команде. Но вы все можете видеть по последним результатам клуба, что "Рубин" немного прибавил. Я был уверен, что они смогут преодолеть тот кризис, который был у них в начале чемпионата.

– Свою последнюю встречу в Премьер-лиге "Амкар" проиграл "Уфе". Какая-то работа над ошибками была проделана после этого?

– Мы по итогам каждой встречи анализируем свои ошибки и стараемся уже в следующем туре их избежать. Обидное поражение, ведь "Уфа" также является нашим соседом по турнирной таблице. Обязаны были брать очки, но это футбол. Будем стараться, чтобы этого не повторилось, ведь до этого и с "Динамо" пропускали в самой концовке.

– Согласитесь, что октябрь вышел не очень удачным? Вы проиграли "Уралу", "Локомотиву" и сыграли вничью с "Динамо".

– Знаете, а в Кубке России мы на выезде одолели тот же "Локомотив", выбив их из борьбы за трофей. Затем мы обыграли грозненский "Терек" – одну из крепких команд Премьер-лиги. Это случилось в ноябре? А, ну да (смеется). Надеюсь, что сейчас все наладится и покажем более высокие результаты.

– Слышал, что не так давно в Перми ограбили Фегора Огуде.

– Да, было такое. Мы поддержали нашего одноклубника, ведь любому человеку будет неприятно потерять свои документы. Особенно, если ты иностранец. Но потом ему все вернули, проблема исчерпана.

– Не было ли шуток на эту тему, что Огуде прошел своеобразное крещение?

– Нет, такого не было (смеется). Просто сказали ему, что не надо сильно переживать и все будет нормально. Слава богу, что все быстро разрешилось.

– У "Амкара" до конца года будет жесткий график: "Рубин", "Крылья Советов" и ЦСКА.

– Я считаю, что нам надо заработать минимум четыре очка в оставшихся трех играх. Но хотелось бы, чтобы их было больше. Сейчас психологически мы настроены на то, чтобы дать бой любому сопернику, так как турнирное положение обязывает бороться до конца. Думаю, что мы являемся неприятной командой для наших предстоящих соперников. Им будет нелегко в борьбе с нами.