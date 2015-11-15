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    Хавбека «Амкара» Огуде обокрали в торговом центре

    Полузащитник "Амкара" Фегор Огуде подвергся краже в одном из торговых центров Перми. У футболиста украли кошелек с документами.

    "С одним из наших лучших футболистов, Фегором Огуде, произошла неприятная ситуация. В магазине у нашего нигерийского полузащитника был украден кошелек с документами. Лицо похитительницы запечатлели камеры видеонаблюдения.

    Всем, кто знает эту женщину, просьба передать ей, что ФК "Амкар" и лично Огуде не будут принимать мер юридического характера. Огромная просьба вернуть паспорт гражданина другого государства", – говорится в сообщении на официальной странице клуба в Facebook.

    Источник: ФК «Амкар»

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    15.11.2015 12:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 ноября 2015, 13:54

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