Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Геркус объяснил, почему футбольные фанаты кричат «Зенит» – позор российского футбола»

    Геркус объяснил, почему футбольные фанаты кричат «Зенит» – позор российского футбола»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назвал причину, по которой болельщики российских клубов не любят «Зенит».

    Ранее фанаты многих команд выкрикивали во время матчей «Зенит» – позор российского футбола».

    – Людям нравится троллить соперника, кричать про него гадости. Это часть футбола. Я сам не любитель такого. Но если настроение хорошее, почему бы не покричать?!

    – Но тут объединение многих клубов произошло.

    – Не преувеличивайте. Каждого лидера ненавидят: «Спартак», за ними ЦСКА, сейчас «Зенит», это судьба лидера, вечный чемпион наскучил.

    Новости по теме
    Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» оценил кандидатуру Аршавина для «Зенита» 2
    Геркус назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ 2
    Реакция Геркуса на 0:0 «Локомотива» с «Краснодаром»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2024 23:17
    Рекомендуем
    Комментарии (19)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    n876
    1735332131
    Геркус объяснил, почему футбольные фанаты кричат «Зенит» – позор российского футбола»========= -----Вратарь «Акрона» Александр Васютин объяснил-- «Победителей не любят». -----Широков--«Зенит» не могут обыграть, пресса подогревает тему — засилье легионеров, и так далее. ------Ираклий Квеквескири из Факела связал оскорбления со стороны фанатов своей команды в -адрес «Зенита» с большим количеством легионеров в составе петербургского клуба«Я плюс-минус понимаю, почему так кричат. В основе два россиянина. Это странно -------Защитник «Зенита» Юрий Горшков ----Это все идет от зависти.
    Ответить
    VVM1964
    1735338320
    «Зенит» – позор российского футбола» - И ТОЧКА !!!... Этим всё сказано !!! Это утверждение из разряда аксиомы и объяснять очевидное не требуется !!! )))... Трава - зеленая, снег - белый, Зенит - позор !!!...
    Ответить
    Скунсы питера
    1735362654
    фанаты кричат зенет - позор российского футбола, потому, что зенет - позор российского футбола. Все просто.
    Ответить
    alefreddy
    1735374556
    мало команд перечислил
    Ответить
    Айболид
    1735380164
    "фанаты" ? ))))))))))))) Фанаты ходят только на матчи КР и товарняки , но там этих жалких визгов "про позор"не слыхать . Да и на матчах регулярки не слышно уже . Вся биомасса , которая старается поддержать миф о скандировании этой лажи на фсехстадионах , уместиться в привокзальном сортире . А конкретнее - это местная свиносекта , при участии местного же хохлотролля .
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 