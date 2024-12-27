Геркус объяснил, почему футбольные фанаты кричат «Зенит» – позор российского футбола»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назвал причину, по которой болельщики российских клубов не любят «Зенит».

Ранее фанаты многих команд выкрикивали во время матчей «Зенит» – позор российского футбола».

– Людям нравится троллить соперника, кричать про него гадости. Это часть футбола. Я сам не любитель такого. Но если настроение хорошее, почему бы не покричать?!

– Но тут объединение многих клубов произошло.

– Не преувеличивайте. Каждого лидера ненавидят: «Спартак», за ними ЦСКА, сейчас «Зенит», это судьба лидера, вечный чемпион наскучил.