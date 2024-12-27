Кавазашвили назвал российского вратаря, у которого есть качества для игры в топ-клубе Европы

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал российских голкиперов, которые могли бы заиграть в Европе. Отдельно он отметил Евгения Латышонка из «Зенита», который провел в этом сезоне 16 матчей, пропустив 9 голов.

«У Латышонка есть все качества для того, чтобы играть в одной из лучших команд Европы. Это очень сильный вратарь.

Также я назвал бы Лантратова, хотя в последних матчах первого круга он немножко расслабился и допустил несколько ошибок, за что и поплатился. Тем не менее у Ильи есть задатки хорошего вратаря.

Также здорово прибавил Александр Максименко. Еще я бы выделил Станислава Агкацева. Вот четверка российских вратарей, которые могут проявить себя в Европе», – сказал Кавазашвили.