Файзуллаев пожаловался на загруженный календарь: «За последние два года отдыхал всего две недели»

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о загруженности календаря.

– Аббос, как у тебя дела?

– Хорошо. Непростая первая часть сезона закончилась, и наконец настало время отпуска. Очень важно разгрузиться физически и психологически, потому что за последние два года я отдыхал всего две недели.

– Из-за сборной?

– Ага. Летом 2022-го года я играл на молодежном Кубке Азии, весной 2023-го – на юношеском, который мы выиграли. В мае того же года был юношеский чемпионат мира, а уже через неделю – Кубок Наций. Зимой 2024-го я поехал на Кубок Азии с национальной командой, а весной – снова с молодежкой. Там мы заняли второе место и пробились на Олимпиаду в Париже, где я тоже сыграл.

Короче, график сумасшедший. Бывали моменты, когда я просыпался, а все тело болело – в такие моменты мне не хотелось идти ни на какие тренировки. Приходилось себя заставлять.