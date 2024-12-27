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    • Файзуллаев пожаловался на загруженный календарь: «За последние два года отдыхал всего две недели»

    Файзуллаев пожаловался на загруженный календарь: «За последние два года отдыхал всего две недели»

    Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о загруженности календаря.

    – Аббос, как у тебя дела?

    – Хорошо. Непростая первая часть сезона закончилась, и наконец настало время отпуска. Очень важно разгрузиться физически и психологически, потому что за последние два года я отдыхал всего две недели.

    – Из-за сборной?

    – Ага. Летом 2022-го года я играл на молодежном Кубке Азии, весной 2023-го – на юношеском, который мы выиграли. В мае того же года был юношеский чемпионат мира, а уже через неделю – Кубок Наций. Зимой 2024-го я поехал на Кубок Азии с национальной командой, а весной – снова с молодежкой. Там мы заняли второе место и пробились на Олимпиаду в Париже, где я тоже сыграл.

    Короче, график сумасшедший. Бывали моменты, когда я просыпался, а все тело болело – в такие моменты мне не хотелось идти ни на какие тренировки. Приходилось себя заставлять.

    • Сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Монако» и «Сосьедада».
    • В этом сезоне Файзуллаев забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    27.12.2024 20:16
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    Комментарии (3)
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    1735320124
    В Манаке отдохнёшь,годок Сашка прикроет.**** не бойся,играй меньше,получай больше.
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    balam
    1735360778
    а кому жаловался? журнолизды хреновы
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