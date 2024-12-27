Мостовой высказался о будущем Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предположил, что экс-наставник красно-белых Гильермо Абаскаль будет отдыхать еще 10 лет.

«Найдет ли Абаскаль себе команду? Да ему это незачем. Он пришел в «Спартак» по объявлению, два года чудил, а сейчас на том, что заработал, будет отдыхать еще лет десять. Вот так человеку повезло.

Забудьте о нем, есть футбольные люди, которые отдали годы жизни этой игре. Вот про них надо говорить, а не про Абаскалей», – сказал Мостовой.