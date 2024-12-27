Мостовой высказался о будущем Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предположил, что экс-наставник красно-белых Гильермо Абаскаль будет отдыхать еще 10 лет.
«Найдет ли Абаскаль себе команду? Да ему это незачем. Он пришел в «Спартак» по объявлению, два года чудил, а сейчас на том, что заработал, будет отдыхать еще лет десять. Вот так человеку повезло.
Забудьте о нем, есть футбольные люди, которые отдали годы жизни этой игре. Вот про них надо говорить, а не про Абаскалей», – сказал Мостовой.
- Абаскаль тренировал «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
- Под его руководством команда выиграла бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.
- С лета по сентябрь 2024 года испанец тренировал «Гранаду».
- Ранее Абаскаль возглавлял «Кьяссо», «Лугано», «Асколи», «Волос» и «Базель».
- Мостовой был формальным главным тренером медиаклуба Fight Nights, проходил стажировку в «Динамо».
Источник: «РБ Спорт»