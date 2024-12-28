Смородская отреагировала на резонансные слова Абаскаля про «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала высказывания Гильермо Абаскаля. Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.

«Смешно, когда такие тренеры, как Абаскаль, говорят что-то о своем багаже. Полный бред.

«Спартаку» повезло, что они смогли избавиться от Абаскаля – сейчас с ним шли бы во второй восьмерке», – сказала Смородская.