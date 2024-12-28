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    • Смородская отреагировала на резонансные слова Абаскаля про «Спартак»

    Смородская отреагировала на резонансные слова Абаскаля про «Спартак»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала высказывания Гильермо Абаскаля. Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.

    «Смешно, когда такие тренеры, как Абаскаль, говорят что-то о своем багаже. Полный бред.

    «Спартаку» повезло, что они смогли избавиться от Абаскаля – сейчас с ним шли бы во второй восьмерке», – сказала Смородская.

    • Абаскаль покинул «Спартак» в апреле 2024 года.
    • Команду сейчас возглавляет Деян Станкович. При нем «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    28.12.2024 07:41
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    Комментарии (3)
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    andr45
    1735373446
    ИЗ ПЕТИЦИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ «ЛОКОМОТИВА» 29 июля 2010 года О.Ю. Смородская стала президентом футбольного клуба «Локомотив» Москва. На данном посту она проявила полную некомпетентность в вопросе организации рабочего процесса, работы с болельщиками, футболистами, тренерским составом. Смородская не достойна поста президента ФК Локомотив Москва и должна быть уволена немедленно с занимаемой должности» Места, занимаемые «Локомотивом» при Смородской: 5,5,9,3,7,6 . В период работы она поменяла 7 (СЕМЬ) тренеров) Эффективность же м-м Смородской проявилась в том, что устроила свою дочь Людмилу на пост директора коммерческого департамента «Локомотива». Муж Людмилы, Кирилл Котов, занял должность спортивного директора клуба
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    andr45
    1735374618
    Как известно, Смородская давала установки на игру, акцентируя внимание футболистов на том, что «в атаке надо играть пошире, а в защите поуже». Конгениально, сказал бы сам Остап Сулейман Бендер Мария-бей
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    mishayasha
    1735394115
    Сгинь нечистая.
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