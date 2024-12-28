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    • Чернов рассказал о тренировке Слишковича, после которой «Спартак» разгромил «Ростов» 5:1

    Чернов рассказал о тренировке Слишковича, после которой «Спартак» разгромил «Ростов» 5:1

    Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился воспоминаниями от игры под руководством бывших тренеров московской команды Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича.

    «Гильермо Абаскаль не жесткий, но после серии неудачных результатов мы начали друг на друга косо смотреть. Хотелось уже поскорее изменить эту неудачную серию, но у нас не получалось.

    Потом пришел Слишкович и устроил нам тренировку, на которой мы играли не на своих позициях. Ну такая, эмоциональная тренировка была. Потом мы вышли и обыграли «Ростов» со счетом 5:1», – сказал Чернов.

    • «Спартак» сейчас возглавляет Деян Станкович.
    • Клуб идет на 3-м месте в РПЛ после 18 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.12.2024 00:00
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1735370935
    Как-то же вас надо было разбудить. ***
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    alefreddy
    1735374692
    только кнутом пряник не помогает
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