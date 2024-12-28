Чернов рассказал о тренировке Слишковича, после которой «Спартак» разгромил «Ростов» 5:1

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился воспоминаниями от игры под руководством бывших тренеров московской команды Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича.

«Гильермо Абаскаль не жесткий, но после серии неудачных результатов мы начали друг на друга косо смотреть. Хотелось уже поскорее изменить эту неудачную серию, но у нас не получалось.

Потом пришел Слишкович и устроил нам тренировку, на которой мы играли не на своих позициях. Ну такая, эмоциональная тренировка была. Потом мы вышли и обыграли «Ростов» со счетом 5:1», – сказал Чернов.