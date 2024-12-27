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    • В «Акроне» рассказали, как мотивировали Дзюбу подписать контракт

    В «Акроне» рассказали, как мотивировали Дзюбу подписать контракт

    Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян рассказал о переговорах с нападающим Артемом Дзюбой перед его переходом в тольяттинский клуб на правах свободного агента.

    «Дзюба большой профессионал – и в футболе, и в переговорах. У него были определенные финансовые ориентиры, мы их удовлетворили в рамках своих возможностей. В том числе предложив Артему систему мотивации. И мы, и он во всех смыслах довольны сотрудничеством», – сказал Задоян.

    • В текущем сезоне 36-летний Дзюба принял участие в 11 матчах за «Акрон», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
    • Ранее генеральный директор клуба Алексей Власов ответил на вопрос о том, насколько близка к реальности информация о зарплате форварда около 1,5 миллиона рублей в месяц: «Плюс-минус похожа. Я видел цифры значительно выше, что неправда».

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    Источник: Sport24

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    27.12.2024 21:22
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    k611
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    Система мотивации проста - фильмы для взрослых перед сном дают посмотреть
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