В «Акроне» рассказали, как мотивировали Дзюбу подписать контракт

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян рассказал о переговорах с нападающим Артемом Дзюбой перед его переходом в тольяттинский клуб на правах свободного агента.

«Дзюба большой профессионал – и в футболе, и в переговорах. У него были определенные финансовые ориентиры, мы их удовлетворили в рамках своих возможностей. В том числе предложив Артему систему мотивации. И мы, и он во всех смыслах довольны сотрудничеством», – сказал Задоян.